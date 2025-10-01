Un nouvel indice majeur venu de Samsung confirme qu’Apple prépare un iPhone pliable

Des indices de plus en plus solides laissent penser qu’Apple travaille activement sur un iPhone pliable. Cette fois, c’est une information en provenance de Samsung qui semble confirmer l’avancée du géant californien dans ce domaine innovant.

Tl;dr Samsung prépare des écrans pliables pour un client américain majeur.

Lancement probable de l’iPhone Fold l’an prochain.

Apple pourrait bouleverser le marché des smartphones pliables.

Des indices concrets d’un iPhone Fold en préparation

Après des années de spéculations, l’arrivée d’un premier iPhone pliable semble désormais se préciser. Lors d’un événement à Séoul, le président de Samsung Display, Chung Yi, a confirmé que son entreprise s’organisait pour la « production de masse (d’OLED pour téléphones pliables) à destination de clients nord-américains ». À ce stade, difficile d’imaginer une autre entreprise américaine que Apple, tant la marque à la pomme dépend déjà des écrans produits par Samsung pour plusieurs générations d’iPhone.

Une alliance stratégique au sommet du secteur

Bien que Chung Yi soit resté évasif sur l’identité précise du bénéficiaire, il a tout de même insisté sur le sérieux des préparatifs en cours. S’il existe d’autres acteurs américains comme Google ou Motorola qui commercialisent déjà leurs propres modèles pliables, tous les regards se tournent néanmoins vers Apple. Son entrée sur ce segment, après avoir longtemps observé la concurrence, pourrait bien redistribuer les cartes.

L’iPhone Fold : une révolution attendue ?

Le projet du iPhone Fold, dont le lancement serait envisagé en même temps que la série des iPhone 18, cristallise les attentes. Selon plusieurs sources, cet appareil s’apparenterait à un « iPhone Air doublé », affichant un prix avoisinant les deux mille euros. Malgré ce tarif élevé, Apple nourrirait de fortes ambitions commerciales. Depuis près de dix ans, les fabricants rivalisent sur ce créneau novateur – et si la patience d’Apple devait payer, il se pourrait bien que son modèle inaugural vienne bousculer les habitudes. L’image forte de l’iPhone devrait convaincre certains utilisateurs réticents à franchir le pas du smartphone pliable.

Ce qui pourrait changer avec l’arrivée d’Apple

Alors, que faut-il attendre de cette potentielle révolution ? Voici quelques éléments clés à surveiller :

Innovation matérielle : intégration soignée des écrans flexibles signés Samsung.

intégration soignée des écrans flexibles signés Samsung. Dynamique concurrentielle : poussée possible vers davantage de sophistication sur tout le marché.

poussée possible vers davantage de sophistication sur tout le marché. Séduction du grand public : effet levier grâce à la force du logo Apple.

À terme, même les fidèles détenteurs d’un Galaxy Z Fold pourraient regarder du côté de Cupertino avec une pointe d’envie. Une chose est sûre : dans cette course technologique, personne ne veut manquer le coche.