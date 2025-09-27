Samsung parie sur le tri-pliant pour redéfinir le smartphone

Le géant coréen pourrait lancer dès fin 2025 son premier modèle tri-pliant, pensé pour repousser les limites du multitâche mobile.

Tl;dr Samsung prépare un smartphone tri-pliant, dont le lancement est attendu d’ici fin 2025, mais peu d’images concrètes ont été dévoilées.

L’appareil promet innovations et productivité, avec une interface OneUI adaptée, multitâche avancé, mode portrait inédit et zoom 100x.

La batterie et l’autonomie restent incertaines, tandis que le support de DeX pourrait transformer le téléphone en alternative crédible à un PC.

Un lancement imminent et mystérieux

L’année 2025 pourrait bien être celle de la rupture pour les smartphones pliants. Selon des sources concordantes, le premier modèle tri-pliant de Samsung devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. Pourtant, malgré l’approche du lancement, peu d’éléments tangibles ont filtré. À ce stade, seules quelques animations « officielles » ont circulé sur le réseau social X, relayées notamment par les comptes TechHighest et Evowizz. Les images concrètes de l’appareil restent absentes du paysage médiatique ; seuls des concepts élaborés par Samsung Display, entité distincte de la division MX chargée des smartphones, ont été dévoilés.

Productivité et innovation en ligne de mire

Ce sont justement ces animations qui attisent toutes les curiosités. La dernière série en date met en lumière le potentiel de la future interface OneUI, censée s’adapter à un écran intérieur déployé au format XXL. Parmi les fonctionnalités pressenties :

Transfert d’applications entre l’écran extérieur et principal ;

Nouveaux outils multitâches, fenêtres flottantes lors des appels ;

Personnalisation avancée de l’accueil, adaptée au format multifold.

Un autre élément marquant concerne la présence supposée d’un mode portrait sur l’écran principal — une orientation rarement vue sur ce type d’appareils — et surtout d’un zoom numérique 100x, inédit pour un smartphone pliable. De quoi envisager l’intégration d’un objectif périscopique, option jusqu’ici réservée aux modèles ultra-premium du constructeur sud-coréen.

L’expérience DeX s’invite sur le Trifold

Mais ce n’est pas tout : plusieurs indices suggèrent que le nouveau venu prendrait en charge la plateforme DeX, permettant de transformer son téléphone en poste de travail en le connectant à un moniteur externe. Un expert maison comme John Velasco, passionné par DeX, voit déjà dans cet appareil une potentielle alternative crédible à l’usage classique d’un ordinateur portable — un pari encore manqué selon certains tests réalisés avec le récent Galaxy Z Fold 7.

Batterie et défis techniques

À cette heure, subsiste néanmoins une interrogation majeure : la capacité du futur Galaxy G Fold à gérer toutes ces innovations sans sacrifier son autonomie. Les derniers modèles pliants — dont le Z Fold 7 doté d’une batterie de 4400 mAh — peinent déjà à rivaliser avec certains concurrents tels que le OnePlus Open ou le Pixel 9 Pro Fold en matière de longévité. Reste à voir si ce nouvel opus saura conjuguer prouesses techniques et endurance suffisante pour séduire un public toujours plus exigeant.