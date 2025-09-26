Le lancement du OnePlus 15 arrive plus tôt que prévu, à la surprise générale

OnePlus surprend ses fans en avançant la sortie de son prochain smartphone, le OnePlus 15. Contrairement aux habitudes, la marque prévoit de dévoiler ce nouveau modèle plus tôt que prévu, marquant un changement dans son calendrier habituel.

OnePlus bouscule son calendrier : un lancement inédit en novembre

Jusqu’à présent, OnePlus avait pris l’habitude de dévoiler ses modèles phares d’abord en Chine, puis d’attendre le début d’année suivante pour les proposer à l’international. Mais cette fois, la marque surprend tout le monde : son prochain smartphone haut de gamme, le OnePlus 15, sera présenté aux États-Unis dès le 13 novembre, soit près de deux mois avant ce que l’on pouvait attendre au vu des années précédentes.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : vers une course à la puissance

C’est lors du sommet annuel de Qualcomm, le « Snapdragon Summit », que la nouvelle est tombée. Si peu d’informations concrètes ont filtré, une certitude s’impose déjà : le OnePlus 15 intégrera la toute nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform. Face à un marché dominé par les performances de l’A19 Pro d’Apple, qui surclasse aujourd’hui la plupart des smartphones Android — y compris le OnePlus 13 ou le Galaxy S25 Ultra —, cette nouvelle génération de processeur pourrait bien rebattre les cartes. Certains analystes imaginent déjà un téléphone difficilement égalable côté performance.

Un positionnement stratégique avant l’arrivée du prochain pliable

En choisissant de commercialiser son flagship dès novembre, OnePlus s’offre un créneau unique sur la scène mondiale. D’une part, il pourrait être le seul à sortir avec la toute dernière puce Snapdragon cette année. D’autre part, ce timing offre à la marque un espace précieux pour préparer l’arrivée du successeur de l’excellent OnePlus Open, dont la relève est attendue courant 2026. Dans un contexte où la concurrence s’intensifie — pensons notamment au succès du Galaxy Z Fold 7, et à l’entrée récente des iPhone 17 Pro et Pro Max — chaque fenêtre de lancement compte.

Parmi les éléments susceptibles d’interroger les passionnés figure aussi ce choix étrange de passer directement du OnePlus 13 au OnePlus 15. La raison est pourtant simple : dans la culture chinoise, certains chiffres portent malheur — c’est déjà arrivé avec le chiffre quatre, et voilà que c’est désormais au tour du quatorze d’être écarté.

L’avenir s’annonce compétitif sur le segment premium

La stratégie affichée par OnePlus, misant sur l’innovation technologique avec la Snapdragon 8 Elite Gen 5 et sur une fenêtre de lancement inhabituelle, ne laisse guère place au hasard. Dans une industrie où chaque détail compte pour se démarquer face à des géants comme Apple ou Samsung, ce virage précoce pourrait bien permettre à la marque chinoise de marquer durablement les esprits – en attendant d’en savoir davantage sur ce mystérieux OnePlus 15.