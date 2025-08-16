Samsung Galaxy S26 Edge : ce que l’on sait des rumeurs à ce jour

Le Samsung Galaxy S26 Edge suscite déjà de nombreuses spéculations. Caractéristiques potentielles, évolutions du design et avancées technologiques alimentent les rumeurs, alors que les attentes grandissent autour de ce prochain modèle phare du géant sud-coréen.

Tl;dr Le Galaxy S26 Edge vise un design encore plus fin.

Remplacement probable du modèle Plus dans la gamme Samsung.

Batterie améliorée et avancées en IA attendues.

Un nouveau virage pour le haut de gamme Samsung

Face à l’intensification de la concurrence, notamment avec l’arrivée très attendue de l’iPhone 17 Air, Samsung semble prêt à pousser plus loin encore les limites de la finesse. La marque prépare en coulisses son futur Galaxy S26 Edge, dont les premières fuites alimentent déjà l’impatience. Rappelons que l’actuel S25 Edge avait marqué les esprits grâce à son design ultra-mince – seulement 5,8 mm d’épaisseur – tout en conservant des fonctionnalités dignes du segment premium.

Vers un adieu au modèle Plus ?

Selon plusieurs rapports concordants, le Galaxy S26 Edge pourrait tout simplement remplacer le traditionnel modèle Plus dans la prochaine gamme phare de Samsung. Ce choix ne surprend guère : le S25 Edge partage déjà nombre de caractéristiques techniques, dont une dalle de 6,7 pouces, avec la version Plus, mais s’en distingue par sa silhouette affinée et quelques fonctions exclusives. Quant aux tarifs, ils restent proches – seule une différence d’environ 100 dollars subsiste.

Pour ceux qui suivent la stratégie du géant coréen, ce repositionnement aurait du sens : ces dernières années, les déclinaisons Plus peinaient à se différencier des versions standard, n’offrant qu’un écran plus généreux. Désormais, l’Edge incarne mieux cette quête de sophistication et de légèreté tant recherchée par certains utilisateurs.

Caractéristiques attendues : finesse record et nouvelles technologies

Si l’on en croit des sources comme le leaker bien connu Ice Universe, le prochain modèle pourrait atteindre une épaisseur inédite de 5,5 mm – coiffant ainsi au poteau l’iPhone 17 Air (attendu à 5,65 mm). L’écran resterait probablement à 6,7 pouces, mais pourrait gagner en luminosité ou adopter un verre anti-reflet comme pressenti pour le futur Ultra.

La question des performances reste centrale : des tests sur Geekbench évoquent déjà un passage au dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 2, couplé à 12 Go de RAM et boosté par des avancées majeures côté IA – un axe cher à Samsung depuis plusieurs générations. D’ailleurs, selon Choi Won-Joon (Samsung Mobile), plusieurs partenariats avec des fournisseurs d’IA sont envisagés pour enrichir la série S26.

Par ailleurs, si la partie photo devrait continuer d’intégrer un capteur principal de 200 MP emprunté à l’Ultra actuel, on attend peu d’évolution côté optique pour préserver la finesse extrême du boîtier.

Batterie revue à la hausse… enfin !

C’était LE point faible du S25 Edge : une autonomie perfectible due à une batterie limitée par le format minceur. Bonne nouvelle : les rumeurs évoquent désormais une capacité portée à 4 200 mAh, contre 3 900 auparavant. Combinée aux progrès du nouveau processeur en efficacité énergétique, cette évolution devrait offrir enfin une expérience endurante.

Pour conclure – sans tirer de plans sur la comète –, il est manifeste que Samsung ne compte pas s’endormir sur ses acquis : entre design affûté et innovations techniques discrètes, mais cruciales, le prochain Galaxy S26 Edge a toutes les cartes pour bousculer encore le marché haut de gamme.