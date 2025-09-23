Le Samsung Galaxy S26 Ultra devrait avoir droit à un écran amélioré, contrairement aux autres modèles de la série

Le prochain Galaxy S26 Ultra de Samsung devrait bénéficier d’une amélioration significative de son écran, selon les premières informations. En revanche, les autres modèles de la gamme S26 ne profiteraient pas de ce progrès technologique attendu.

Course à la luminosité sur les écrans de smartphones

Dans la sphère des smartphones, une nouvelle bataille technologique semble s’intensifier : celle de la luminosité d’écran. Après avoir observé les efforts de Samsung, Google et Apple pour augmenter la puissance lumineuse de leurs modèles phares, l’attention se tourne désormais vers le futur Galaxy S26 Ultra. Ce modèle, si l’on en croit des sources industrielles relayées par ETNews, pourrait embarquer un affichage tout à fait inédit — plus fin, plus léger et nettement plus éclatant.

Nouveaux matériaux pour un bond en avant technologique

À l’origine de cette potentielle avancée : l’intégration du nouveau matériau M14 développé par Samsung Display, associé à la technologie dite « CoE ». Cette dernière « internalise » — selon les confidences obtenues par nos confrères — la réduction des reflets et permettrait ainsi de se passer totalement d’une couche polariseur. L’impact ? Une amélioration notable de l’efficacité lumineuse, gage non seulement d’un écran plus lumineux, mais aussi d’une meilleure longévité pour le composant.

Précisons que la série actuelle, le Galaxy S25 Ultra, plafonne à 2 600 nits, tandis que les concurrents directs — iPhone 17 et Pixel 10 — atteignent déjà respectivement 3 000 et 3 300 nits sur leurs versions Pro. De fait, ce changement matériel placerait à nouveau Samsung dans la course aux écrans les plus performants du marché.

L’exclusivité Ultra : un pari risqué ?

Toutefois, il semble que ce bond technologique resterait l’apanage du seul modèle Ultra. Les variantes S26 et S26 Edge continueraient à utiliser le matériau M13, déjà présent sur leurs prédécesseurs. Un choix qui risque d’accentuer l’écart entre les modèles haut de gamme et les versions plus abordables, laissant ainsi le champ libre à la concurrence côté luminosité.

Reste à savoir si cette exclusivité ne se retournera pas contre Samsung auprès d’utilisateurs déçus. En outre, on murmure que cette technologie CoE offrirait aussi une meilleure reproduction des couleurs grâce à l’utilisation d’un filtre colorimétrique spécifique.

Quid des fonctionnalités annexes ?

Enfin, si ce nouvel écran constitue indéniablement une avancée majeure, quelques interrogations demeurent. Après tout, certains redoutent que Samsung ne sacrifie certaines fonctions — comme le support du S Pen — au profit de ce design affiné. Une question encore sans réponse, mais qui pourrait peser lourd dans la balance au moment du choix final.

