Samsung préparerait une avancée majeure pour l’appareil photo du Galaxy S26 Ultra, avec une réserve

Le prochain Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait bénéficier d’une amélioration significative de son appareil photo, marquant un tournant technologique attendu par les utilisateurs, même si certaines limitations ou compromis pourraient accompagner cette avancée prometteuse.

Tl;dr Nouvelles rumeurs sur le design du Galaxy S26 Ultra.

Améliorations attendues pour l’appareil photo principal et téléobjectif.

Capacité de batterie inchangée, charge potentiellement plus rapide.

Des choix techniques qui dictent le design

La prochaine génération du Samsung Galaxy S26 Ultra, attendue pour début 2026, commence déjà à faire couler beaucoup d’encre. Selon des sources coréennes, notamment le site Newsis, la marque pourrait opérer un retour en arrière en matière de design : la fameuse « île » protubérante des caméras, aperçue pour la dernière fois sur le Galaxy S21 Ultra, ferait son grand retour, délaissant les modules circulaires indépendants apparus à partir du S22 Ultra. Ce changement ne serait pas motivé par l’esthétique – certains analystes évoquent même un léger recul à ce niveau – mais bien par des avancées technologiques notables du côté de la photographie mobile.

Photographie : vers des évolutions majeures ?

L’amélioration des capteurs photo serait au cœur de cette évolution. D’après les rumeurs relayées par le leaker Ice Universe, Samsung aurait envisagé de ressusciter l’ouverture variable testée sur les anciens S9 et S10 avant d’opter finalement pour une ouverture fixe f/1.4. Un tel choix permettrait, selon les experts, de capter jusqu’à 47 % de lumière en plus, synonyme de clichés nocturnes bien plus détaillés et moins bruités. Si les capteurs ultra-grand angle (50 MP) et téléobjectif x5 devraient rester inchangés, d’autres indiscrétions – notamment celles de FlashPandaPro – laissent entendre que le second objectif zoom passerait de 10 à 12 MP et intégrerait un nouveau capteur AF laser pour une mise au point plus rapide.

Batterie : statu quo ou petite consolation ?

Côté autonomie, il semble qu’il faille tempérer ses attentes. La certification repérée par SamMobile auprès du China’s Quality Certification Center mentionne une capacité nominale identique aux modèles précédents : 4 885 mAh (annoncée comme typiquement 5 000 mAh). Depuis le Galaxy S20 Ultra, rien n’a bougé sur ce terrain malgré l’espoir suscité par la future technologie « silicium-carbone ». Cette dernière aurait pu propulser l’autonomie entre 6 000 et 7 000 mAh mais visiblement, la technologie n’est pas encore prête ou reste réservée à plus tard. À relativiser toutefois : lors des tests récents, la batterie du Galaxy S25 Ultra a tout de même permis d’atteindre jusqu’à 18 heures et demie d’utilisation en mode économique.

Pourtant, tout n’est pas figé sur ce volet énergie. D’après une fuite issue du code logiciel One UI 8.5, le constructeur pourrait offrir une petite compensation avec un passage à une charge rapide de 60 W contre 45 W actuellement. De quoi gagner quelques précieuses minutes lors des recharges express.

L’avenir du haut de gamme Samsung s’esquisse

Entre retours aux sources esthétiques imposés par l’innovation photo et stagnation relative côté batterie – hormis une éventuelle accélération de charge –, le futur fleuron coréen promet déjà d’alimenter les débats parmi les passionnés comme les professionnels du secteur mobile.