OnePlus 15 : premières infos, caractéristiques attendues et date de lancement pressentie

Le prochain OnePlus 15 suscite déjà l’attention avec des caractéristiques techniques potentielles et une date de lancement encore incertaine. Voici un tour d’horizon des principales informations et rumeurs entourant ce futur smartphone très attendu.

Tl;dr Lancement du OnePlus 15 en Chine dès octobre.

en Chine dès octobre. Nouveau design et écran 165Hz axé gaming.

Processeur Snapdragon 8 Elite 2 pour des performances records.

Une sortie anticipée et un changement de numérotation

Après l’excellent OnePlus 13, salué pour son autonomie remarquable et sa recharge éclair (92 % en seulement trente minutes grâce à une batterie de 6 000 mAh), la marque chinoise s’apprête à faire l’impasse sur le chiffre « 14 ». Par superstition culturelle, OnePlus saute ainsi directement au OnePlus 15, tout comme elle avait déjà évité le « 4 » lors d’un précédent lancement. Selon le leaker chinois Digital Chat Station, le nouveau modèle serait dévoilé en Chine dès octobre, anticipant de quelques semaines la sortie du modèle précédent. Le lancement occidental, quant à lui, se profile pour le premier trimestre 2026.

Nouveautés majeures côté design et écran

Le changement ne se limite pas à la numérotation. La gamme amorce une rupture esthétique avec l’abandon du traditionnel bloc circulaire d’appareils photo au profit d’un « petit carré dans l’angle supérieur gauche », à l’image des modèles OnePlus 13T ou 13s. Surtout, la marque teste un nouvel écran plat OLED de 6,8 pouces doté d’un taux de rafraîchissement exceptionnel de 165 Hz, une fréquence jusqu’alors réservée aux meilleurs smartphones gaming. Ce choix devrait permettre d’atteindre des performances de jeu impressionnantes, bien que la résolution soit revue à la baisse (1.5K contre 2K auparavant).

Sous le capot : puissance accrue et batterie toujours solide

L’évolution technique majeure vient du processeur : le Snapdragon 8 Elite 2, successeur direct du Snapdragon 8 Elite équipant déjà le OnePlus 13. Selon plusieurs sources concordantes, il atteindrait jusqu’à 4,6 GHz, avec une puce graphique cadencée à 1,2 GHz – ce qui propulse son score AnTuTu au-delà des quatre millions de points. La batterie resterait identique ou supérieure (6 000 mAh minimum), accompagnée d’une charge rapide toujours limitée à 80 W aux États-Unis (contre 100 W ailleurs), contraintes électriques obligent.

Pour synthétiser les principales évolutions attendues :

Nouveau design carré pour les caméras arrière.

Taux de rafraîchissement élevé pour séduire les gamers exigeants.

Mise à niveau significative du processeur principal.

Photographie et prix : entre continuité et incertitudes

Côté photo, peu de bouleversements sont annoncés. On retrouvera vraisemblablement trois capteurs de 50 MP comme sur le OnePlus 13, dont un module périscope inédit pour la partie téléobjectif x3 selon Digital Chat Station. La collaboration historique avec Hasselblad semble se poursuivre malgré quelques rumeurs contraires récemment effacées.

Reste un point clé : le tarif. Après deux années consécutives de hausses – chaque génération ayant pris cent dollars –, la question d’un troisième renchérissement demeure ouverte. Tout dépendra du contexte économique international et des taxes américaines. Si la marque parvient à contenir les prix, ce OnePlus 15 pourrait bien devenir la nouvelle référence Android dès sa sortie mondiale en 2026.