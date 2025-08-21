OnePlus 15 : un écran innovant prêt à surpasser Apple et Samsung ?

OnePlus prépare une avancée majeure pour son prochain modèle, le OnePlus 15, qui pourrait surpasser les derniers smartphones d’Apple et Samsung grâce à une importante amélioration de l’écran, renforçant ainsi sa position sur le marché des téléphones haut de gamme.

Tl;dr OnePlus 15 vise un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Résolution réduite à 1,5K par rapport au OnePlus 13.

Lancement mondial probable début 2025 après la Chine.

Un bond technologique… mais à quel prix ?

Annoncé discrètement via une publication sur Weibo, le futur OnePlus 15 s’apprêterait à bouleverser les standards du marché, en particulier sur le terrain des téléphones dédiés au jeu vidéo. Selon l’informateur bien connu Digital Chat Station, et relayé par Phone Arena, la marque ambitionne d’atteindre un impressionnant taux de rafraîchissement de 165 Hz, rivalisant ainsi avec les références gaming du secteur. Pourtant, cette avancée n’irait pas sans concession.

En effet, pour parvenir à cette performance, la marque aurait choisi d’abaisser la résolution de l’écran à 1,5K, alors que le précédent modèle, le OnePlus 13, proposait une dalle en 2K. Un compromis qui risque de faire grincer des dents chez les amateurs d’images ultra-détaillées.

L’envers du décor technique : innovations et interrogations

Le choix d’un affichage à 165Hz intrigue : peu de smartphones franchissent ce cap – la plupart des modèles phares comme le Galaxy S25 Ultra ou l’iPhone 16 Pro plafonnant à 120Hz. Plusieurs raisons expliquent cette retenue. D’abord, rares sont les applications capables d’exploiter pleinement un tel taux. Ensuite, la différence perçue par l’œil humain entre 120 et 165Hz reste marginale. Enfin, ce paramètre technique sollicite davantage la batterie – même si l’on peut supposer que OnePlus reconduira son système de taux adaptatif inauguré sur le OnePlus 13.

Autre information notable : l’introduction d’un nouveau « moteur de performance », destiné à permettre aux jeux vidéo de tourner nativement en 165 FPS. Côté design, une inédite teinte « Moon Rock Black » viendrait compléter la gamme.

Nouveautés attendues et calendrier pressenti

Les indiscrétions ne s’arrêtent pas là. Quelques détails ont émergé concernant la configuration générale du prochain fleuron : écran légèrement réduit (6,78 pouces contre 6,82 sur le OnePlus 13), disparition du célèbre interrupteur mute au profit d’un bouton inspiré du « Action Button » cher à l’iPhone. Ce dernier point suscite déjà la grogne auprès des utilisateurs fidèles.

Voici ce que révèlent les dernières rumeurs :

Puce Snapdragon 8 Elite Gen 2 , comme annoncée pour les futurs Galaxy S26.

, comme annoncée pour les futurs Galaxy S26. Lancement initial prévu en octobre prochain en Chine.

Mise sur le marché international attendue début 2025.

Diversité des attentes… et prudence d’usage

La communication autour du OnePlus 15 demeure encore très fragmentaire – et il convient d’accueillir chaque fuite avec discernement. Reste que la stratégie de OnePlus (qui semble sauter directement du modèle 13 au modèle 15) attise déjà curiosité et débat parmi les passionnés. Le rendez-vous est donc pris pour début d’année prochaine : les paris sont ouverts quant au véritable impact de ces choix techniques sur l’expérience utilisateur finale.