OnePlus pourrait intégrer des fonctionnalités d’iOS 18 dans OxygenOS 15

Il semblerait que OnePlus puise un peu trop dans l'inspiration d'Apple. Cette tendance évoque-t-elle une perte d'originalité de la part de OnePlus ou une stratégie d'imitation efficace ?

Tl;dr OnePlus s’inspire fortement d’Apple pour sa prochaine interface OxygenOS.

Des changements notables incluent une refonte du centre de contrôle et la réintroduction des Live Photos.

Une mise à jour prévue introduira une « île dynamique » pour les notifications.

La version bêta d’OxygenOS est attendue à la fin du mois ou au début du mois prochain.

OnePlus, la pomme de l’inspiration ?

L’annonce récente de OnePlus a fait l’effet d’un choc : la prochaine génération de l’interface OxygenOS semble fortement inspirée par iOS 18 d’Apple. La nouvelle a été rapportée initialement par Smatprix, qui a décortiqué certaines des modifications remarquables à venir pour OxygenOS 15.

Un centre de contrôle repensé

Parmi ces changements, une refonte complète du centre de contrôle a été annoncée. Bien que le rapport ne présente pas d’images concrètes, il donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre. Le nouveau centre de contrôle inclut notamment un lecteur multimédia 2×2, un curseur de luminosité 1×2 et un panneau de volume 1×2. Une autre modification majeure est la séparation des notifications et du centre de contrôle, une rumeur courante pour Android 16.

Personnalisation et inspiration iOS

Comme sur iOS 18, la mise à jour permettra aux utilisateurs de personnaliser leur centre de contrôle. Il sera également possible de revenir facilement à l’ancienne mise en page. Mais ce n’est pas tout : le curseur de volume a également été mis à jour, se rapprochant de celui des iPhones.

Retour des Live Photos et autres nouveautés

Outre ces changements, OxygenOS 15 réintroduira les Live Photos, fonctionnellement identiques à celles des iPhones. Concernant les options de personnalisation, on note la possibilité de rendre l’écran de verrouillage en 3D. Enfin, une nouvelle fonctionnalité, l' »île dynamique » pour les notifications, devrait faire son apparition.

Le retour de l’œuf de Pâques « Never Settle »

Les fans de longue date de OnePlus seront ravis d’apprendre le retour de l’œuf de Pâques « Never Settle ». Celui-ci apparaît lorsque l’on tape 1+ dans le calendrier et que l’on appuie sur le signe égal.

La version bêta d’OxygenOS est attendue pour la fin du mois ou le début du mois prochain. Nous ne savons pas encore précisément quels téléphones pourront en bénéficier, mais les OnePlus 12 et One Plus 12R sont de probables candidats.