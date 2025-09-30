Le OnePlus 15 attendu en Chine le 27 octobre, avec une innovation inspirée de l’Apple iPhone 16 Pro Max

OnePlus prévoit de dévoiler son nouveau smartphone, le OnePlus 15, en Chine le 27 octobre. L’appareil devrait intégrer une fonctionnalité phare empruntée à l’iPhone 16 Pro Max, marquant ainsi un rapprochement notable avec la concurrence d’Apple.

Un design soigné et des matériaux innovants

Derrière une silhouette élégante, le futur OnePlus 15 s’impose déjà comme un objet de curiosité sur les réseaux sociaux chinois. L’entreprise a publié plusieurs images de son prochain flagship Android, notamment dans une teinte baptisée « Sand Dune ». Ce coloris doré mat rappelle fortement le « Desert Titanium » des récents modèles d’Apple, notamment les iPhone 16 Pro et Pro Max. Coïncidence ou clin d’œil assumé ? Les amateurs de design apprécieront ce choix audacieux.

Ce n’est pas tout : le constructeur met en avant un châssis conçu dans un alliage de nano-céramique d’origine aérospatiale. À en croire OnePlus, cette matière serait jusqu’à « 134 % plus dure que le titane », sans parler de sa résistance supérieure à l’acier inoxydable ou à l’aluminium anodisé. La promesse intrigue, mais seul un test sur le terrain permettra de juger si ces chiffres sont à la hauteur des attentes.

Un autre détail, moins anecdotique, a attiré l’attention : une image du téléphone affiche la date du 27 octobre sur son écran. Un indice qui coïncide avec le calendrier habituel du constructeur – l’an dernier, le OnePlus 13 avait été officialisé en Chine le 31 octobre. De quoi s’attendre à une présentation dès cet automne sur ce marché clé ? Certains bruits laissent entendre que l’arrivée internationale pourrait également être avancée au mois de novembre, plutôt qu’en janvier comme cela avait été le cas pour les précédentes générations.

Sous le capot, une fiche technique musclée

Les caractéristiques attendues promettent un bond technologique notable. Le prochain flagship sera propulsé par le nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform signé Qualcomm, déjà évoqué comme une référence chez les meilleurs smartphones Android actuels. Parmi les autres éléments marquants :

Ecran AMOLED de 6,78 pouces en définition 1,5K

Taux de rafraîchissement pouvant grimper à 165 Hz

Bords ultra-fins limités à seulement 1,15 mm

En complément du coloris « Sand Dune », deux autres finitions devraient figurer au catalogue : « Absolute Black » et « Mist Purple ».

Prix et ambitions renouvelées

Aucune information officielle sur le tarif n’a filtré pour l’instant. En comparaison, le OnePlus 13 était lancé autour de 899 euros (12Go/256Go). Si la marque réédite sa stratégie tarifaire agressive couplée à ces innovations techniques, elle pourrait bien s’affirmer face aux géants du secteur dès la fin d’année.