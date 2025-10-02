Une fuite majeure chez Apple dévoile les prochains appareils Pro

Une importante fuite provenant d’Apple laisse entrevoir l’arrivée prochaine de nouveaux appareils de la gamme Pro. Les informations dévoilées apportent des indices précis sur les nouveautés à venir et suscitent l’attente des amateurs de la marque.

Tl;dr Fuite FCC révèle nouveaux appareils Pro chez Apple .

. Lancement probable d’événements dès octobre.

M5 MacBook Pro, iPad Pro M5, Vision Pro 2 attendus.

Une fuite réglementaire qui accélère le calendrier d’Apple

Le calendrier des nouveautés de la firme de Cupertino vient d’être sérieusement bousculé par une fuite inattendue. La publication accidentelle de documents confidentiels de la Federal Communications Commission (FCC) américaine a dévoilé l’imminence de plusieurs produits majeurs estampillés « Pro » chez Apple. Les indices sont nets : des dépôts de modèles inédits et, surtout, des références croisées avec les rumeurs les plus persistantes du secteur.

Il faut rappeler que la FCC, agence chargée d’autoriser les dispositifs électroniques à communiquer sur le sol américain, reçoit traditionnellement ces fichiers techniques à peine quelques semaines avant l’annonce officielle des produits. Or, cette fois, malgré une demande claire de confidentialité émise par la marque à la pomme, les informations ont filtré — révélant ainsi ce que prépare l’entreprise pour sa prochaine grande messe technologique.

M5 iPad Pro : un lancement qui ne fait guère de doute

Parmi les appareils cités dans ces dépôts figurent plusieurs modèles numérotés qui font immédiatement penser aux futures générations d’iPad haut de gamme. Les numéros A3357 à A3362 semblent désigner aussi bien la version 11 pouces que celle de 13 pouces du prochain iPad Pro M5, en déclinaison Wi-Fi ou cellulaire. Rien ne filtre sur un éventuel changement esthétique radical ; en revanche, tout indique un bond en performance grâce au nouveau processeur M5.

Cette hypothèse est appuyée par une autre fuite : un vidéaste russe, connu sous le pseudonyme Wylascom, a récemment diffusé ce qui ressemble fort à un déballage complet du nouvel appareil. Les premiers tests du processeur y sont jugés « impressionnants », renforçant l’idée qu’Apple accélère la cadence.

L’ombre du MacBook Pro M5 et l’espoir d’un automne riche en annonces

Si l’on se fie à ces mêmes documents, un modèle A3434 serait lié au futur MacBook Pro M5. Un seul numéro apparaît alors que deux tailles sont pourtant attendues (14 et 16 pouces) — une curiosité qui laisse penser que le lancement pourrait être échelonné. D’après les sources proches du dossier, notamment Mark Gurman (Bloomberg) et l’analyste Ming-Chi Kuo, il faut s’attendre à une commercialisation dès 2025 pour cette gamme. Toutefois, compte tenu des habitudes passées d’Apple, rien n’exclut une annonce anticipée.

Pour clarifier la situation côté matériel pro d’Apple, voici ce qui devrait rythmer les prochains mois :

Nouveaux iPad Pro équipés du processeur M5.

Lancement attendu d’un Apple Vision Pro révisé.

Nouveaux MacBook Pro M5 dans les cartons.

Nouveau Vision Pro : vers une évolution notable ?

Un autre point marquant concerne le dépôt relatif à un « dispositif porté sur la tête » (Head Mounted Device), visiblement le prochain Apple Vision Pro 2. Si les spécifications restent floues dans ce fichier administratif, certaines fuites évoquent déjà l’intégration d’une puce M5 et un coloris inédit Space Black. La connectivité Wi-Fi 6 semble également acquise.

Tout converge vers une annonce majeure à l’automne. Si la chronologie suit le scénario classique – fuites réglementaires suivies rapidement d’une keynote – alors octobre s’annonce comme le mois clé pour découvrir cette nouvelle génération d’appareils professionnels signée Apple.