Apple mise sur Veritas pour rattraper son retard dans l’IA

Déployée en interne, cette application d'Apple vise surtout à affiner le futur Siri face à la concurrence.

Veritas : le projet d’assistant IA d’Apple réservé à l’interne

Pour tous ceux qui espéraient une révolution imminente de l’intelligence artificielle chez Apple, il faudra encore patienter. Des informations relayées par Mark Gurman de Bloomberg lèvent le voile sur un projet ambitieux, mais inaccessible au public : une application interne baptisée « Veritas ». Inspirée des modèles conversationnels du type ChatGPT, cette app aurait pour mission principale de tester et affiner les futures capacités du nouvel assistant vocal d’Apple, dont la sortie est désormais attendue début 2026.

Des fonctionnalités avancées… mais en coulisses seulement

Selon plusieurs sources concordantes, Veritas propose bien plus qu’une simple conversation automatisée. Elle serait capable de rechercher dans les données personnelles (chansons, emails), d’exécuter des actions au sein même des applications – comme l’édition de photos –, et de conserver la mémoire des échanges passés. Pourtant, malgré ces avancées prometteuses, les utilisateurs lambda n’en profiteront pas tout de suite : l’application est strictement réservée aux équipes internes d’Apple. L’objectif affiché ? Permettre aux employés de tester aisément les nouveautés en cours de développement pour le futur Siri, tout en récoltant un maximum de retours sur la pertinence d’un assistant conversationnel « maison ».

Siri : une refonte attendue, mais retardée

Ce secret bien gardé s’inscrit dans un contexte où la refonte majeure de Siri, annoncée depuis longtemps, se fait attendre. Prévue initialement il y a plusieurs mois, elle a été repoussée suite à divers obstacles techniques et organisationnels chez le géant californien. Cela expliquerait notamment l’absence de fonctions IA marquantes dans les récents modèles iPhone ou dans iOS 26. Désormais, toutes les attentions se tournent vers une possible mise à jour début 2026 – une échéance qui commence à peser alors que la concurrence accélère.

L’alliance Google-Apple en arrière-plan ?

Dans cette course à l’IA, un autre élément intrigue : les discussions entre Apple et Google. Le but ? Intégrer un Large Language Model (LLM) personnalisé sur iPhone, potentiellement inspiré du fameux Gemini AI. Si la confidentialité reste une priorité pour Apple, tout partenariat devra s’adapter à son système exclusif appelé « Private Cloud Compute ». Difficile aujourd’hui de savoir quand – ou si – ce virage IA se concrétisera enfin sur nos appareils.

Une chose semble certaine cependant : si les retards persistent, Apple pourrait voir son retard se creuser face aux poids lourds déjà bien lancés dans l’aventure IA.