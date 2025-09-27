Apple dans la tourmente : Siri et IA au cœur d’un litige historique

Une action collective accuse Apple de publicité trompeuse et de retarder des innovations promises.

Tl;dr Des consommateurs attaquent Apple pour promesses non tenues autour de Siri et d’Apple Intelligence sur l’iPhone 16.

Apple se défend en avançant que de nombreuses fonctionnalités sont déjà disponibles, mais les plaignants contestent le retard des nouveautés promises.

Le procès pourrait créer un précédent pour l’industrie tech sur la disponibilité immédiate des innovations annoncées.

Des promesses non tenues autour de Siri et Apple Intelligence

Derrière le lancement de l’iPhone 16, une tempête judiciaire se profile pour Apple. En cause : des consommateurs, réunis à 69 dans une action collective baptisée « Landsheft v. Apple Inc. », reprochent à la firme de Cupertino d’avoir mis en avant des avancées majeures autour de Siri et d’Apple Intelligence… qui tardent à voir le jour. Selon eux, l’absence de deux fonctionnalités centrales – « personal context awareness » et les contrôles in-app – aurait faussé leur décision d’achat.

Une défense solide mais critiquée

Les avocats d’Apple ont récemment demandé le rejet pur et simple de la plainte. Leur argument ? Les consommateurs bénéficient déjà de « près d’une vingtaine de fonctionnalités Apple Intelligence sur leur iPhone 16 », telles que Genmoji, Image Playground ou Writing Tools. La marque à la pomme rappelle également les progrès en matière de caméras, puces et écrans offerts avec ses nouveaux appareils. Mais pour les plaignants, ce n’est pas suffisant : ils soulignent qu’Apple, lors du lancement officiel ainsi qu’à la WWDC 2024, avait spécifiquement vanté un Siri enrichi, notamment via des publicités désormais retirées.

Derrière le procès : la question des promesses marketing

Le litige révèle un changement dans la stratégie du géant californien. Longtemps réputée pour ne dévoiler que des produits aboutis, la marque a cette fois promis monts et merveilles en s’engageant publiquement sur un virage vers l’intelligence artificielle. Or, le calendrier a déçu : certaines nouveautés n’arriveront finalement qu’en 2026 avec iOS 26.4. Les utilisateurs s’interrogent donc sur les conséquences d’une communication basée sur des innovations encore inexistantes au moment de l’achat.

Voici ce qui cristallise les critiques :

Siri enrichi annoncé mais reporté à 2026 .

. Lancement d’iPhone lié à ces nouvelles fonctions IA .

. Plaintes portant sur une tromperie commerciale présumée.

Un procès aux enjeux majeurs pour toute l’industrie tech

Si ce dossier venait à aboutir devant les tribunaux, il pourrait établir un précédent important : faudra-t-il désormais garantir la disponibilité immédiate des innovations annoncées lors du lancement d’un appareil ? Le verdict se fait attendre : une audience est programmée au 7 janvier 2026 pour trancher sur la validité même de la plainte. Quoiqu’il arrive, l’affaire place sous tension toute une industrie habituée à vendre le futur plus vite que le présent.