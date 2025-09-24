Apple bloque définitivement le retour à iOS 26 : l’essentiel à retenir

Apple a récemment bloqué la possibilité de revenir à une version antérieure d’iOS 26, empêchant désormais les utilisateurs de rétrograder leur système. Cette mesure concerne tous les appareils compatibles et pourrait impacter ceux rencontrant des problèmes après la mise à jour.

Impossible de rétrograder vers iOS 18.6.2

Depuis peu, les utilisateurs ayant basculé vers la dernière mise à jour iOS 26 se retrouvent sans possibilité de retour en arrière. L’information, relayée sur X par l’expert Aaron Perris, révèle que Apple ne signe plus la version iOS 18.6.2. En d’autres termes, toute tentative de réinstallation sera systématiquement bloquée par les serveurs d’Apple. Ce mécanisme de « signature » — qui consiste en une vérification côté serveur lors du téléchargement d’un logiciel — interdit désormais tout downgrade, à moins d’avoir agi avant cette fermeture.

Pourquoi cette décision n’est pas surprenante

Si certains espéraient un délai supplémentaire, il faut rappeler qu’Apple a pour habitude d’attendre une ou deux semaines avant d’arrêter de signer ses anciennes moutures. Cette procédure vise principalement à protéger les utilisateurs en forçant l’adoption des correctifs de sécurité les plus récents. D’ailleurs, la version iOS 18.7, sortie en même temps que iOS 26, reste encore accessible pour l’instant.

L’accueil mitigé d’iOS 26 et ses problèmes notoires

La sortie de iOS 26, attendue avec impatience par beaucoup, divise cependant la communauté des utilisateurs d’iPhone. Le nouveau design baptisé « Liquid Glass » suscite des critiques : certains jugent son ergonomie déroutante, voire difficilement lisible pour les personnes malvoyantes. Le mode sombre a été qualifié par un internaute Reddit de « cauchemar optique ». Autre motif d’insatisfaction : des ralentissements constatés sur plusieurs modèles, en particulier les anciens appareils, sans oublier une autonomie revue à la baisse le premier jour suivant l’installation — phénomène qu’Apple explique par l’indexation initiale des fichiers.

À ces désagréments s’ajoute une liste non exhaustive :

Certaines fonctionnalités annoncées n’ont pas été intégrées dès le lancement : passeports numériques américains absents, mises à jour majeures pour Siri repoussées à 2026.

Bilan nuancé et perspectives d’amélioration

Malgré ces écueils, tous ne tirent pas à boulets rouges sur la mise à jour : selon le rédacteur spécialisé Philip Michaels, certaines nouveautés – notamment les écrans d’appel ou de messages – représentent de vrais progrès. Plusieurs discussions sur Reddit saluent aussi le nouvel écran verrouillé ou l’intégration améliorée des apps natives.

Un conseil demeure valable : adopter tôt ou tard les mises à jour reste préférable pour bénéficier des derniers correctifs de sécurité. De plus, les regards se tournent déjà vers la prochaine évolution logicielle, puisque la bêta développeur d’iOS 26.1 est en circulation ; l’espoir est donc permis quant aux futures corrections et ajouts promis par Apple.