La production de masse de l’Apple MacBook Pro M5 imminente, des nouveautés majeures attendues en 2025

Le MacBook Pro équipé de la puce M5 d’Apple serait sur le point d’entrer en production à grande échelle. Toutefois, les évolutions majeures concernant cette gamme ne devraient être attendues que pour l’an prochain, selon des sources industrielles.

Tl;dr Lancement du MacBook Pro M5 attendu début 2026.

Pas de refonte majeure, mais nouvelles puces M5.

Écrans OLED tactiles prévus pour la génération suivante.

Nouveaux MacBook Pro : cap sur les puces M5

Après des mois de spéculations, l’arrivée des prochains MacBook Pro équipés des puces M5 se précise enfin. Selon les informations croisées de Mark Gurman (Bloomberg) et de l’analyste Ming-Chi Kuo, la production de masse serait sur le point de démarrer. Les amateurs des versions 14 et 16 pouces devraient ainsi découvrir ces machines entre la fin 2025 et le tout début 2026 – une période désormais privilégiée par la marque à la pomme pour ses lancements majeurs.

Une évolution en douceur avant une révolution attendue

Pas de grande rupture à l’horizon : côté design, les nouveaux modèles resteront dans la continuité. Le principal bouleversement résidera dans l’adoption des processeurs M5, M5 Pro et M5 Max, censés offrir un gain de puissance notable. Quelques ajouts pourraient néanmoins séduire : une nouvelle teinte, une caméra FaceTime améliorée à 12 MP, ou encore la compatibilité avec Thunderbolt 5. Mais pour celles et ceux qui espèrent une refonte radicale, il faudra sans doute patienter un peu plus longtemps.

L’OLED tactile : la véritable révolution annoncée ?

C’est surtout la génération suivante qui attise déjà toutes les convoitises. D’après les indiscrétions relayées par Kuo, le vrai changement arriverait avec les premiers MacBook Pro OLED à écran tactile. Ces modèles seraient fabriqués par Samsung Display et ne débarqueraient pas avant fin 2026, voire début 2027, selon le calendrier industriel évoqué. À ce stade, on imagine déjà un rapprochement technologique inédit entre l’iPad et le MacBook.

Voici d’ailleurs ce que pourrait offrir cette prochaine génération :

Nouveaux écrans OLED tactiles pour plus d’interactivité.

Puce M6 annoncée comme une avancée majeure.

Système iPadOS plus proche que jamais de macOS, facilitant la transition vers des usages hybrides.

Prochaines étapes pour Apple et ses utilisateurs

Si tout va selon les prévisions, d’autres nouveautés devraient jalonner le calendrier d’Apple : outre le lancement imminent de l’iPad Pro M5 (attendu dès octobre lors d’un événement dédié), on évoque aussi l’arrivée simultanée du MacBook Air M5 et même de deux nouveaux moniteurs Studio Display au premier trimestre 2026. Les rumeurs parlent également d’un renouvellement général (AirTag 2, HomePod 3…), autant dire que l’écosystème Apple risque d’être particulièrement agité ces prochains mois.

En attendant l’arrivée des premiers MacBook Pro OLED – véritable saut technologique –, il reste donc à observer comment les nouvelles machines équipées du M5 vont s’imposer auprès du public exigeant des professionnels comme des créatifs.