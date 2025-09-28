Apple préparerait un correctif pour un bug de l’iPhone 17 affectant Apple Intelligence

Apple s’attellerait à résoudre un dysfonctionnement affectant l’iPhone 17, lequel compromettrait le bon fonctionnement de sa technologie Apple Intelligence, selon des informations récentes. Une correction serait actuellement en cours de développement par la marque.

Tl;dr Des bugs affectent l’accès à Apple Intelligence sur iPhone 17.

sur iPhone 17. Solutions de contournement possibles, correctif Apple attendu.

D’autres problèmes signalés : rayures et bugs photo.

Un lancement sous tension pour l’iPhone 17

Le déploiement de la nouvelle gamme iPhone 17 ne se fait pas sans heurts. À peine dans les mains des premiers utilisateurs, plusieurs dysfonctionnements émergent, fragilisant une sortie pourtant très attendue. Rayures inopinées sur les modèles foncés, soucis de connexion mobile ou encore anomalies du module photo… le bilan technique est pour l’instant mitigé.

Apple Intelligence : des fonctionnalités inaccessibles pour certains utilisateurs

Un problème particulièrement préoccupant touche Apple Intelligence, la suite d’outils dopée à l’IA censée marquer une étape clé dans l’écosystème Apple. Plusieurs membres du forum officiel d’Apple Intelligence, repérés par MacRumors, rapportent qu’il leur est impossible de télécharger ou d’activer ces nouvelles fonctionnalités. Les applications telles que les Writing Tools ou Genmoji restent ainsi inaccessibles. Les équipes techniques d’Apple auraient déjà été sollicitées ; un correctif serait en cours d’élaboration, mais sa date d’arrivée demeure incertaine. D’après certaines sources, il pourrait s’agir soit d’une mise à jour iOS, soit d’un ajustement côté serveurs.

Pistes de résolution en attendant le correctif officiel

Face à ce bug persistant, la communauté partage diverses astuces — certaines ayant résolu le souci pour quelques utilisateurs, d’autres étant restées inefficaces. Selon un témoignage, changer de réseau Wi-Fi et rafraîchir certains réglages aurait permis le bon téléchargement de Apple Intelligence. Voici les manipulations les plus fréquemment suggérées :

Modifier la langue puis revenir à celle par défaut

Changer la région et réinitialiser les paramètres réseau

Effectuer une réinitialisation complète des réglages

Désactiver la connexion cellulaire au profit du Wi-Fi rapide

Basculer en mode avion puis revenir à la normale

Réinstaller l’iPhone via une sauvegarde iCloud

Divers incidents techniques : rayures et photos corrompues en ligne de mire

En dehors du volet IA, le « scratchgate » fait débat : certaines finitions sombres des modèles Pro ou Air se rayent facilement. Officiellement, cela proviendrait du transfert de matière par les accessoires MagSafe usagés — un simple nettoyage suffirait selon Apple. Dans la pratique, nombre d’utilisateurs préfèrent investir dans une coque protectrice pour limiter les dégâts.

Par ailleurs, des interruptions d’appel et un bug photo inédit (insertion aléatoire de formes noires ou blanches) perturbent également l’expérience utilisateur. Sur ce dernier point, un correctif logiciel serait en préparation après identification du phénomène par les équipes techniques.

Face à cette avalanche de petits tracas, patience et vigilance restent donc de mise pour les détenteurs des derniers fleurons signés Apple.