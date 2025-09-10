iPhone 17 Air : l’alliance de l’élégance, de la performance et de la photo

Avec l’iPhone 17 Air, Apple signe un smartphone plus léger, plus robuste et bourré de nouvelles fonctionnalités.

Tl;dr L’iPhone 17 Air d’Apple se distingue par un design ultra-fin de 5,6 mm, un cadre en titane et quatre coloris élégants.

Il intègre un écran 6,5 pouces 120 Hz, le processeur A19 Pro et la puce sans fil N1 pour des performances très élevées.

L’iPhone 17 Air allie iOS 26, Fusion camera 48 MP, eSIM et autonomie prolongée.

L’iPhone 17 Air révolutionne la gamme avec son design inédit

Difficile de passer à côté du lancement du tout premier iPhone 17 Air, officialisé lors d’un événement orchestré par Apple. La firme de Cupertino a dévoilé un appareil dont la finesse impressionne : seulement 5,6 mm d’épaisseur. Jamais un iPhone n’avait affiché un tel profil, mariant à la fois légèreté et robustesse grâce à un cadre en titane poli. Les amateurs de nouveautés pourront choisir parmi quatre coloris élégants : Space Black, Light Gold, Sky Blue et Cloud White.

Une fiche technique qui place la barre très haut

Côté écran, l’iPhone Air n’a rien à envier aux modèles premium : une dalle de 6,5 pouces affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité qui grimpe jusqu’à 3000 nits. La résistance a aussi été revue avec le nouveau verre Ceramic Shield 2, traité contre les reflets et pensé pour durer. Sous le capot, le processeur A19 Pro promet des performances dignes d’un « MacBook Pro-level power », épaulé par une nouvelle puce sans fil N1 compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread.

Nouvelles fonctionnalités et expérience utilisateur repensée

Avec l’arrivée d’iOS 26 préinstallé sur ce modèle, les utilisateurs découvriront notamment la « Visual Intelligence » ou encore une traduction en direct plus poussée. Du côté photo, la marque innove encore en proposant un module unique baptisé « Fusion camera » de 48 Mpx, capable d’assurer des clichés haute définition ainsi qu’un zoom optique x2. Pour les amateurs de selfies ou de visioconférences dynamiques, un capteur avant de 18 Mpx s’ajuste automatiquement pour toujours garder tout le monde dans le cadre.

Packs et accessibilité : vers une nouvelle norme ?

Le passage exclusif à l’eSIM — adieu donc au tiroir SIM traditionnel — marque un virage notable pour tous ceux envisageant de franchir le pas. L’autonomie reste une priorité avec une batterie annoncée « all-day », épaulée par un nouveau pack MagSafe ultra fin pour prolonger l’usage. L’iPhone 17 Air d’Apple sera disponible le 19 septembre 2025 pour 1229 euros.

À mesure que se précisent les contours de ce lancement inédit chez Apple, il devient manifeste que la marque à la pomme mise sur l’innovation esthétique autant que sur la puissance technologique pour séduire les adeptes comme les nouveaux venus.