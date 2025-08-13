Siri veut devenir le chef d’orchestre des smartphones Apple

Apple prépare un assistant vocal capable de contrôler entièrement votre iPhone, mais la révolution est retardée à 2026.

Tl;dr Apple avait promis en 2024 un Siri amélioré par IA, mais son déploiement majeur est repoussé à 2026.

La nouvelle version permettra un pilotage vocal complet des apps via le cadre App Intents, tout en renforçant la confidentialité.

Face à une concurrence IA déjà avancée, Siri doit rattraper son retard pour rester pertinent et convaincre les utilisateurs.

Vers une révolution Siri… qui tarde à venir

En juin 2024, lors de la conférence WWDC, Apple avait suscité de vives attentes en promettant une version remaniée et dopée à l’intelligence artificielle de son assistant vocal. Plus d’un an après cette annonce, force est de constater que la concrétisation se fait attendre. Les ambitions étaient grandes : offrir un Siri capable de puiser dans l’ensemble des apps et services d’un iPhone pour répondre aux demandes les plus variées. Pourtant, l’évolution majeure semble désormais reportée à 2026, selon les dernières informations relayées par le journaliste Mark Gurman pour Bloomberg.

Siri veut devenir le chef d’orchestre des applications

Au cœur de cette transformation, on retrouve le concept d’App Intents. Il ne s’agit plus simplement d’améliorer la « compréhension » de Siri mais bien d’offrir une nouvelle façon, entièrement pilotée par la voix, d’interagir avec son téléphone. Ce cadre technique permet aux développeurs d’ouvrir leur application aux commandes vocales, à la recherche ou encore aux raccourcis automatiques proposés par Apple. Imaginez demander à Siri de retrouver une photo précise, de l’éditer puis de l’envoyer à un contact : ce niveau de fluidité pourrait bientôt devenir réalité.

Pilotage vocal et confidentialité en ligne de mire

Des tests internes sont actuellement menés sur des applications telles que AllTrails, Amazon, Facebook, Temu, Threads, WhatsApp, YouTube, ainsi qu’une poignée de jeux sélectionnés. Toutefois, afin de préserver la sécurité et la vie privée des utilisateurs — deux pierres angulaires chez Apple — certaines catégories sensibles comme les applications bancaires pourraient être exclues ou bénéficier de restrictions spécifiques.

Voici les principaux apports envisagés :

Pilotage complet du smartphone par la voix : édition d’images, gestion des messages ou connexions automatisées.

édition d’images, gestion des messages ou connexions automatisées. Sécurité accrue : limitation des accès dans les domaines jugés sensibles.

limitation des accès dans les domaines jugés sensibles. Mise en avant du contrôle mains libres : pour un usage quotidien simplifié.

L’écart se creuse face à la concurrence IA

Si ce virage vers une interaction vocale généralisée représente un changement majeur pour l’écosystème Apple, il intervient alors que ses concurrents — notamment du côté de l’assistant Google ou des technologies signées OpenAI — semblent avoir pris une longueur d’avance en matière d’intelligence artificielle conversationnelle. Reste à savoir si cette refonte permettra réellement à Siri de combler ce retard et, surtout, si elle saura convaincre un public devenu exigeant quant à l’efficacité et à la discrétion de ses outils numériques quotidiens.