Apple préparerait deux modèles de lunettes connectées

Un modèle basique relié à l’iPhone pourrait arriver dès 2027, tandis qu’un modèle AR complet serait attendu pour 2028.

Tl;dr Apple suspendrait le développement du Vision Air, initialement prévu comme une alternative plus abordable au Vision Pro.

La firme de Cupertino se concentrerait désormais sur deux modèles de lunettes connectées, attendus entre 2027 et 2028.

Le Vision Pro, lui, resterait au catalogue avec une version revisitée et plus puissante.

Apple rebat ses cartes sur le marché de la réalité augmentée

Sous la pression d’une concurrence de plus en plus affûtée, Apple semble avoir changé de cap. La marque à la pomme mettrait un terme au développement du Vision Air, version plus légère et abordable du casque Vision Pro, initialement attendue entre 2025 et 2027. Selon les révélations du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait décidé de concentrer ses efforts sur une nouvelle génération de lunettes intelligentes. Un mouvement qui intervient alors que la firme de Cupertino vient tout juste d’obtenir l’aval de la FCC pour une version revisitée du casque Vision Pro.

Deux modèles de lunettes connectées dans les cartons

L’objectif désormais affiché par Tim Cook, PDG d’Apple, est limpide : lancer des lunettes connectées dignes des Ray-Ban Stories développées avec Meta. Deux prototypes seraient actuellement dans les tuyaux :

L’un, baptisé N50, serait dépourvu d’écran mais relié à l’iPhone ; son lancement pourrait intervenir dès l’an prochain pour une commercialisation autour de 2027.

L’autre modèle, équipé d’un affichage embarqué, ambitionne clairement de rivaliser avec les nouvelles Ray-Ban Display et serait attendu pour 2028.

Les futurs dispositifs devraient miser sur une intégration poussée de la voix et de l’IA, deux domaines où Apple, il faut bien le reconnaître, tâtonne encore. Le printemps prochain devrait marquer l’arrivée d’un Siri profondément remanié, appelé à propulser aussi bien ces accessoires que la prochaine génération de HomePod.

Un retard technologique difficile à rattraper ?

Pendant ce temps-là, la concurrence ne chôme pas. Les lunettes connectées signées Meta poursuivent leur évolution – certains modèles intègrent déjà deux écrans – tandis que le Project Orion prend un virage résolument orienté AR. De son côté, Google, fort de prototypes XR récents et d’un partenariat stratégique avec Xreal pour le Project Aura sous Android XR, prépare également le terrain avec l’aide de Samsung. Même une paire baptisée « Haean » pourrait voir le jour sous peu. Autant dire qu’Apple accuse un retard certain, malgré l’accélération annoncée.

L’avenir du Vision Pro : définitivement rangé au placard ?

La question mérite d’être posée. Si le Vision Air est mis en pause, il ne semble pas totalement abandonné pour autant. Un Vision Pro revisité doté d’une puce plus performante devrait débarquer prochainement sur le marché. Difficile cependant d’imaginer que près d’une décennie et plus d’un milliard de dollars investis en R&D soient totalement sacrifiés par Apple. L’aura du logo continue donc à susciter l’attente, à l’image du très hypothétique iPhone Fold…