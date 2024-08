Vous pouvez maintenant créer votre propre chatbot avec Meta AI Studio

Meta a ouvert son AI studio au grand public, pour créer votre propre chatbot IA personnalisé. Présentation.

L’année dernière, Meta annonçait une série de mises à jour à venir autour de l’IA pour Instagram, Messenger et WhatsApp. Parmi les nouveautés, des stickers IA, de la retouche d’image IA, des chatbots IA de célébrités et l’assistant IA Meta, qu’il est impossible de désactiver. L’entreprise annonçait AI Studio, une plateforme permettant aux développeurs de concevoir des bots AI personnalisés pour les produits Meta. Aujourd’hui, Meta en étend l’accès, offrant à tout un chacun la possibilité de créer le bot IA de son choix.

Les bots IA personnalisés ne sont pas un concept unique : OpenAI a ses GPT, par exemple, qui vous permettent de profiter de versions personnalisés de ChatGPT. Meta propose quelque chose de très similaire avec AI Studio : vous indiquez à la plateforme ce que vous voulez que le chatbot fasse et cette dernière le crée pour vous, sans avoir besoin de notion de programmation. Si vous voulez un bot qui donne des conseils sur la cuisine avec une friteuse sans huile, vous pouvez le faire. Si vous voulez un bot spécialiste du jardinage, vous pouvez demander à AI Studio de le générer pour vous.

Meta le présente aussi comme un outil pour les créateurs désirant créer une version IA personnalisée d’eux-mêmes. Pour l’entreprise, la plateforme permettra aux créateurs d’intégrer suffisamment de connaissances et de personnalité dans un bot pour que celui-ci soit en mesure de répondre aux questions des utilisateurs de manière réaliste et avec précision. À voir.

Meta indique par ailleurs que AI Studio repose sur Llama 3.1, la dernière version en date de ses modèles IA. Il sera intéressant de voir ses performances sur le terrain par rapport aux produits concurrents similaires.

Pour commencer, rendez-vous sur le site de AI Studio et connectez-vous avec votre compte Instagram. Vous pouvez aussi passer par Instagram, ouvrir vos DM, démarrer un nouveau message et choisir Discussions IA.

Quel que soit votre choix, vous trouverez alors plusieurs bots avec lesquels discuter. Ceux-ci ont été conçus par d’autres utilisateurs de Meta qui ont décidé de les rendre publics. Si vous avez un type spécifique de bot à l’esprit, vous pouvez le chercher, mais autrement, vous pouvez naviguer dans les choix « populaires ».

Vous pouvez opter pour n’importe lequel et commencer à discuter ou vous pouvez choisir de créer le voir. Sur desktop, choisissez « Create an AI », sur mobile, « Create ».

De là, vous pouvez choisir l’une des personnalités préconfigurées de Meta ou créer la vôtre via « Custom AI character ». Donnez une description de 1 000 caractères maximum. Meta va alors générer une image, un nom et une petite phrase d’accroche pour votre bot. Des éléments modifiables si vous le souhaitez, évidemment. Lorsque vous êtes satisfait(e), vous pouvez choisir qui peut voir ce bot : seulement vous, seulement vos amis proches sur Instagram ou toute la plateforme. Si vous choisissez cette dernière option, votre bot apparaîtra dans les recherches et peut-être sur la page principale de AI Studio, avec le nom de votre compte. Vous êtes prévenu(e).

Une fois que vous cliquez sur « Create », Instagram lance le processus et votre bot apparaîtra dans une nouvelle conversation privée. Vous pouvez commencer à échanger avec directement, mais prenez le temps de cliquer sur la roue crantée des Paramètres dans le coin supérieur droit. Vous verrez les mêmes options que celles proposées à la création, et quelques-unes supplémentaires. « Knowledge » vous permet de donner des instructions spécifiques à votre bot quant à la manière dont ce dernier doit répondre aux requêtes. Vous pouvez lui renseigner un profil et des informations de contexte pour que le bot sache comment réagir dans des situations spécifiques. « Conversation » vous laisse définir un message d’accueil pour les nouvelles conversations et vous propose trois phrases d’accroche qui seront présentées à l’utilisateur. Pourquoi tout cela n’est-il pas proposé à la création du bot ? Mystère, mais ce sont des options utiles.

Si vous souhaitez en savoir davantage, sachez que Meta propose un manuel de 18 pages sur le fonctionnement de son AI Studio.