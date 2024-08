Meta aurait mis fin à son projet de concurrent d’Apple Vision Pro

L'appareil connu sous le nom de code "La Jolla" devait sortir en 2027.

TL;DR Meta abandonne son projet de casque mixte, La Jolla.

La décision fait suite à des préoccupations liées au coût.

Meta oriente sa stratégie vers des dispositifs VR et MR plus accessibles.

Meta met fin à son projet de casque de réalité mixte

Dans une volte-face surprenante, Meta, le géant des réseaux sociaux récemment rebaptisé, a décidé d’abandonner un projet dont la rumeur court depuis longtemps : celui d’un casque de réalité mixte. Ce casque, interne nommé La Jolla, devait rivaliser avec l’Apple Vision Pro, mais voit maintenant ses plans réduits à néant.

Des technologies coûteuses pour un marché incertain

La pointe de « l’iceberg du coût » se situait dans les écrans micro-OLED ultra-net, similaires à ceux utilisés par l’Apple Vision Pro. Le défi était de garder le produit sous la barre symbolique des 1 000$, mais le coût des micro-panneaux OLED a rapidement rendu cet objectif illusoire. De plus, l’enthousiasme des consommateurs pour les casques chers serait, tout bonnement, minimal.

Une stratégie d’avenir axée sur l’accessibilité

Ce renoncement ne signifie pas que Meta tourne le dos à l’univers des dispositifs de réalité virtuelle et mixte. Au contraire, elle cesse simplement le développement d’un casque haut de gamme et coûteux. On note parmi les rumeurs persistantes, l’arrivée d’un Quest 4, ainsi qu’une version plus économique du Quest 3. Il se dit aussi que de nouvelles lunettes de réalité augmentée pourraient être révélées lors du prochain événement Connect, prévu le 25 septembre.

Le CTO de Meta, Andrew Bosworth, a confirmé que l’entreprise avait « de nombreux prototypes en développement à tout moment » et que « des décisions comme celle-ci se produisent tout le temps. »

En parallèle, Meta se repositionne en cherchant à licencier son logiciel XR, Horizon OS, à des fabricants de matériel tiers. Une stratégie amorcée avec un probable accord avec le géant indien de la technologie, Jio.

Alors que le marché de la réalité mixte et virtuelle continue d’évoluer et de mûrir, il est possible que Meta reconsidère le développement d’un casque haut de gamme. Selon certaines sources, le futur Quest 4 pourrait faire son apparition sur les étagères dès 2026.