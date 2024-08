Instagram teste des images rectangulaires au lieu de carrées dans ses grilles de profils

Selon Adam Mosseri, la majorité des publications sur Instagram sont des photos et des vidéos en format vertical.

TL;DR Instagram teste un nouveau format de grille, en l’occurrence rectangulaire.

Le format carré actuel est considéré comme « assez brutal » par l’application.

L’innovation ne plaît pas à tous les utilisateurs.

Dans une volonté de s’adapter aux tendances actuelles, Instagram mène des essais pour intégrer un nouveau design de grille rectangulaire sur son réseau social. Le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, a dévoilé dans une story Instagram que cette nouvelle formulation était actuellement en phase de test.

Remise en question du format carré

Mosseri a expliqué que l’emblématique grille carrée était une conception ancienne, remontant à une époque où l’application autorisait uniquement le téléchargement de photos carrées. Cependant, ces jours sont révolus et profondément « brutaux », selon ses mots. Désormais, la majeure partie des contenus partagés sur la plateforme sont des images verticales, principalement au format 4 x 3 et des vidéos 9 x 16.

De nouveaux formats pour de nouvelles perspectives

Si vous passez à l’onglet vidéo d’Instagram, vous apercevrez déjà une grille rectangulaire. Selon un message posté sur Threads, le nouveau profil expérimental ne sera donc pas totalement déroutant pour les habitués. Notons toutefois, que cette nouvelle grille inclurait désormais des photos et non pas seulement des vidéos.

Une innovation qui ne fait pas l’unanimité

Alors que la mise à l’essai de ce layout rectangulaire semble prendre de l’ampleur, il se murmure que tous les utilisateurs n’en sont pas particulièrement ravis. Un porte-parole a déclaré que ce test n’est pour l’instant déployé qu’à un nombre restreint d’utilisateurs et que l’équipe d’Instagram recueillera les retours des utilisateurs avant de généraliser cette fonctionnalité. Adam Mosseri a réagi à la critique d’un utilisateur, lors d’une session « Ask Me Anything », suppliant que l’ancienne mise en page ne soit pas totalement supprimée. Cette remise en question démontre que le réseau peaufine son interface utilisateur pour s’adapter à la demande croissante de contenus différenciés.