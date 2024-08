Instagram rétabli en Turquie après des discussions sur la criminalité et la censure

Le 2 août, le pays avait interdit l'accès à l'application.

L’ombre de la censure plane sur Instagram en Turquie

Dans un monde où la libre expression et la transparence sont des valeurs respectées, récemment, Instagram a été sous le feu des projecteurs en Turquie. Le blocage de la plateforme, qui a duré un peu plus d’une semaine, a pris fin après que le géant des médias sociaux a accepté de répondre aux demandes de la Turquie en matière de censure et du contenu lié à la criminalité, selon Bloomberg.

Une censure controversée

L’interdiction d’Instagram s’est avérée être une surprise pour de nombreux utilisateurs en Turquie. Leurs accès à la plateforme ont été subitement coupés le 2 août sans explication officielle. « Il semble que le blocage est survenu après une accusation portée contre la plateforme par Fahrettin Altun, chef des communications de la Turquie« , explique notre source.

Selon Altun, Instagram serait coupable de « censurer les posts exprimant des condoléances pour Ismail Haniyeh, un leader du Hamas récemment tué ».

Des inquiétudes sérieuses autour du contenu criminel

En présentant l’accord qui a conduit à mettre fin au blocage, le ministre des Transports Abdulkadir Uraloglu a soulevé des préoccupations concernant le contenu relatif aux « crimes catalogués », qui comprendraient le meurtre, l’agression sexuelle, le trafic de drogue et la torture, selon Reuters.

Uraloglu a également cité « la censure imposée aux utilisateurs d’Instagram » parmi les raisons du blocage. Ces derniers faits suscitent de sérieuses inquiétudes sur l’avenir de la liberté d’expression sur cette plateforme en Turquie.

Un retour progressif à la normale

NetBlocks, qui a été le premier à signaler le blocage d’Instagram en Turquie au début du mois, a confirmé samedi que l’accès avait commencé à revenir. Ce développement laisse espérer un retour à la normale, bien qu’avec des conditions qui restent encore à définir.