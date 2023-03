IO Interactive s’installe en Turquie avec un nouveau studio

Pour faire avancer les travaux sur Project 007 et Project Fantasy, IO Interactive annonce l'ouverture d'un nouveau studio à Istanbul, en Turquie.

Pratiquement deux ans après la création d’IO Interactive Barcelona, IO Interactive s’exporte maintenant dans le principal centre économique de la Turquie, mais aussi la vitrine culturelle du pays :

Avec une scène technologique et de développement mobile florissante, nous avons identifié Istanbul comme une région remplie de talents furieusement passionnés, axés sur le développement et techniquement créatifs. Istanbul est également une ville riche en histoire, offrant une forte présence culturelle, une architecture historique, des vues étonnantes sur le Bosphore et une culture vibrante et variée. Ces éléments ont fait de l’ouverture d’un studio à Istanbul un pas important dans notre objectif de créer des jeux impactants sur toutes les plateformes et pour tous, ainsi que d’établir un point d’ancrage pour le développement AAA dans “la Sublime Porte”.

We are excited to announce the opening of a new studio in Istanbul as part of our continued growth. Full announcement: https://t.co/TMEcFDqUuw pic.twitter.com/bSdJeWMcml — IO Interactive (@IOInteractive) March 15, 2023

La Turquie a séduit IO Interactive

IO Interactive Istanbul est situé à Maslak, Sariyer. Sariyer est un lieu historique connu pour son port et ses restaurants sur le Bosphore. Maslak est le cœur de la technologie et des affaires en Turquie, un quartier incroyablement facile d’accès depuis n’importe quel endroit de la ville et riche en commodités, en belles places et en centres commerciaux.

Notre mission est de mettre en place un pôle de développement de jeux AAA dans la région et de créer des expériences de jeu uniques pour nos joueurs à travers le monde. Notre équipe à Istanbul jouera un rôle important dans nos productions ambitieuses telles que Project 007 et Project Fantasy.

La licence Hitman est en pause chez IO Interactive

Christian Elverdam, directeur de la création chez IO Interactive, a déclaré aux fans de Hitman qu’ils ne doivent pas s’attendre à un retour de la licence avant plusieurs années :