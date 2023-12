Microsoft met fin à sa plateforme de réalité mixte Windows

Cette situation ne devrait pas affecter le Hololens 2, axé sur les entreprises.

Tl;dr Microsoft ferme sa plateforme Windows Mixed Reality.

L’application Mixed Reality Portal et l’application affiliée Steam VR sont également touchées.

La fermeture n’impacte pas HoloLens 2, l’autre système de réalité mixte de Microsoft.

Microsoft a arrêté le développement de HoloLens 3.

Fin du voyage pour Windows Mixed Reality

C’est une fin de parcours pour Windows Mixed Reality. Selon une liste officielle de fonctionnalités obsolètes de Windows, Microsoft a pris la décision de mettre fin à cette plateforme. Non seulement le logiciel Windows Mixed Reality ordinaire, mais même l’application Mixed Reality Portal et l’application affiliée Steam VR cesseront d’exister prochainement.

Un début prometteur

Dévoilée pour la première fois en 2017, Windows Mixed Reality avait été lancée comme la tentative de Microsoft de rivaliser avec les concurrents du secteur de la VR, tels que HTC et Oculus. Les débuts étaient prometteurs. En effet, la plateforme offrait la possibilité d’une réalité mixte partagée en personne.

Des partenariats et des déceptions

La plateforme de Microsoft a été adoptée par plusieurs casques VR, tels que le HP Reverb G2 et d’autres conçus par des entreprises comme Acer, Asus et Samsung. L’application Windows Mixed Reality Portal permettait d’accéder à des jeux, des expériences et de nombreuses applications de productivité pour le travail. Néanmoins, il semble que le taux d’adoption n’était pas à la hauteur des attentes, comme en témoigne la nouvelle de son arrêt.

HoloLens : une lueur d’espoir

Malgré la disparition imminente de cette plateforme, il ne semble pas que cela affecte le deuxième écosystème de réalité mixte de Microsoft, à savoir HoloLens 2.

Cependant, tout n’est pas rose. Selon des rapports, Microsoft a mis un terme au développement de HoloLens 3.