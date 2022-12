Microsoft propose une intégration complète de Teams dans son casque HoloLens 2

Microsoft intègre complètement Teams dans son casque HoloLens 2 et en profite pour officialiser un futur HoloLens 3.

La dernière mise à jour en date de Microsoft pour son casque HoloLens 2 rend plus facile encore la collaboration entre collègues. L’un des plus gros ajouts est probablement l’intégration complète de Microsoft Teams, les utilisateurs n’ayant désormais plus besoin d’utiliser un ordinateur ou un smartphone pour participer à une réunion avec leurs collègues. Bien que le casque soit en mesure de passer et recevoir des appels vidéo Teams depuis des années, ses fonctionnalités collaboratives étaient jusqu’à présent assez limitées.

Microsoft intègre complètement Teams dans son casque HoloLens 2

Avec cette nouvelle mise à jour, la firme de Redmond offre aux utilisateurs d’HoloLens 2 la possibilité d’afficher des fenêtres holographiques avec leurs appels, chats et agendas Teams. Dans la mesure où cette version ajoute aussi l’intégration OneDrive, les utilisateurs peuvent accéder à leurs dossiers dans le cloud et voir leurs documents Word, PDF et autres vidéos partagés pendant les appels.

Microsoft a aussi combiné ses deux apps Dynamics 365 Mixed Reality, à savoir l’app Dynamics 365 Guides qui propose des instructions holographiques pas-à-pas aux utilisateurs et l’app Dynamics 365 Remote Assist qui permet aux employés sur le terrain de montrer à leurs collègues ce qu’ils voient. L’entreprise explique que l’application combinée était une requête prioritaire de la part de Toyota, qui fournit des retours à Microsoft concernant le casque depuis 2016.

David Kleiner, qui dirige le Applied Technology & Research Lab de Toyota Amérique du Nord, expliquait que donner des ordinateurs portables aux employés de terrain ne fonctionnent pas parce que ceux-ci n’ont pas de bureau et que l’utilisation d’un appareil qu’ils peuvent porter en même temps que tous leurs outils est bien plus pratique. “Quelqu’un peut simplement attraper un HoloLens, démarrer une session Guides et avoir un formateur dans sa tête”, déclarait David Kleiner. “S’il a besoin d’aide, il peut appeler un expert directement depuis l’app.”

et en profite pour officialiser un futur HoloLens 3

En plus de discuter des nouvelles capacités du casque, Microsoft expliquait aussi qu’il allait commercialiser un successeur à la version actuelle. Des rapports datant de quelques mois affirmaient que le géant de la tech avait abandonné son projet d’HoloLens 3 et que la fin de l’appareil était proche. Microsoft, cependant, a réfuté ces rumeurs et réaffirmé que le casque était “un élément vital des projets [de l’entreprise] pour les catégories émergentes comme la réalité mixte et le métavers.” Le vice-président en charge de la réalité mixte chez Microsoft, Scott Evans, déclarait quant à lui que l’entreprise “cherche simplement le bon design pour proposer une mise à jour qui ait du sens”, parce que “[les clients] veulent un nouvel appareil qui puisse offrir un retour sur investissement plus important encore.”