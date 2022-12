Activision Blizzard : la FTC fait opposition à l’acquisition de Microsoft

Les autorités réglementaires américaines considèrent que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pourrait freiner la concurrence sur le marché des jeux vidéo en limitant l'accès de ses rivaux aux plus grands jeux de l'éditeur.

Adoptée par trois voix contre une, l’action en justice de la Federal Trade Commission (FTC) pour bloquer le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft s’inscrit dans le cadre des mesures prises par Lina Khan pour contrôler de manière plus agressive les fusions, en particulier celles réalisées par les plus grandes multinationales, notamment les GAFAM.

#BREAKING: FTC seeks to block Microsoft Corp.’s acquisition of Activision Blizzard, Inc.: https://t.co/ukewjn6MUX /1 — FTC (@FTC) December 8, 2022

Holly Vedova, directrice du bureau de la concurrence de la FTC, a déclaré :

Microsoft a déjà montré qu’il peut et veut priver ses rivaux de contenu. Nous voulons les empêcher de prendre le contrôle d’un éditeur indépendant de premier plan et de l’utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés de jeux dynamiques et en pleine croissance.

Microsoft se fait tacler par la FTC sur la gestion des exclusivités avec Bethesda

Dans la plainte qu’elle a déposée pour faire annuler le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, la FTC a souligné les antécédents de Microsoft en matière d’acquisition et d’utilisation de contenus pour restreindre la concurrence, notamment avec ZeniMax Media, maison-mère de Bethesda. Le géant américain a décidé de faire de plusieurs titres de Bethesda, dont Starfield et Redfall, des exclusivités pour les consoles Xbox, alors qu’elle avait assuré aux autorités antitrust européennes qu’elle n’avait aucune raison de bloquer l’arrivée de ces nouvelles licences sur d’autres plateformes.

Si Activision Blizzard a actuellement pour stratégie de proposer ses jeux sur de multiples platesformes, cela pourrait changer si la FTC autorise l’opération de Microsoft. En contrôlant les franchises à succès d’Activision, Microsoft aurait à la fois les moyens et la capacité de nuire à la concurrence en manipulant les prix d’Activision, en dégradant la qualité des jeux d’Activision ou l’expérience des joueurs sur les consoles et les services de jeux rivaux, en modifiant les conditions et le calendrier d’accès au contenu d’Activision ou en refusant complètement le contenu aux concurrents, ce qui porterait préjudice aux consommateurs.

Malgré la plainte de la FTC, Microsoft veut se battre pour le rachat d’Activision Blizzard

Sonné par l’annonce de la FTC, le président de Microsoft, Brad Smith, a annoncé que la société américaine s’engageait à trouver une solution aux problèmes de concurrence et qu’elle avait déjà proposé des concessions en début de semaine :