Tout savoir sur le Meta Quest 3S, le casque VR abordable

Que prépare Meta pour son prochain appareil de réalité virtuelle ? Quelle innovation surprenante nous réservent-ils pour leur futur appareil de VR ? Et vous, qu'aimeriez-vous voir dans leur prochain dispositif ?

Tl;dr Meta prévoit de lancer une version économique du Meta Quest 3, le Meta Quest 3S.

Le 3S pourrait être révélé en septembre 2024 lors de Meta Connect.

La conception du 3S semble inclure les caméras de réalité mixte, malgré des rumeurs contraires.

Les spécifications de l’appareil pourraient être réduites pour minimiser le coût, en particulier au niveau des lentilles.

Meta prévoit de dévoiler une version économique du Quest 3

En tant que géant de la technologie, Meta a toujours cherché à repousser les limites de l’innovation. Avec le Meta Quest 3, ils ont réussi à créer un casque de réalité virtuelle impressionnant. Cependant, avec un prix de 499$, il reste hors de portée de nombreux consommateurs. C’est pourquoi Meta semble prêt à présenter une version plus abordable, le Meta Quest 3S, lors de Meta Connect 2024.

Lancement et prix du Meta Quest 3S

La date de lancement officielle du Meta Quest 3S reste incertaine, mais les rumeurs suggèrent une présentation en fin septembre 2024. Quant au prix, si le matériel est réduit, il serait logique que le Quest 3S soit moins cher que le Quest 3. Cependant, espérer qu’il remplace directement le Quest 2 à 299$ semble trop optimiste. Le prix pourrait se situer entre 349$ et 399$.

Design du Meta Quest 3S

En mars dernier, une image rendue du « Quest 3 Lite » a été divulguée, montrant un design qui ressemble à une fusion entre le Quest 3 et le Quest 2. Cependant, l’absence de caméras de réalité mixte sur cette image a fait naître des doutes, car le directeur de l’ingénierie de Meta’s Reality Labs a exprimé sa conviction que ces caméras devraient être une « fonctionnalité standard sur tous les futurs casques ». Une publication maintenant supprimée sur Reddit semble confirmer cette théorie, montrant des caméras de réalité mixte sur les deux côtés du casque.

Spécifications du Meta Quest 3

Parmi les compromis pour réduire le prix du 3S, on note une réduction au niveau des lentilles. Meta semble opter pour les mêmes spécifications optiques de base que celles du Quest 2, avec une résolution de 1,832 x 1,920 par œil et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, le casque pourrait revenir aux lentilles de Fresnel, ce qui représente une régression par rapport aux lentilles « pancake » du Quest 3, qui offrent une expérience plus immersive.

Prévisions pour le Meta Quest 3S

Le Meta Quest 2 reste l’un des meilleurs casques de réalité virtuelle que l’on peut acheter, grâce à son prix relativement abordable, sa vaste bibliothèque de logiciels et sa capacité à fonctionner avec un PC de jeu. Pour certains, le Quest 3 est un luxe coûteux. L’idée d’une version réduite à un prix réduit est donc séduisante, à condition que le prix de vente soit réellement compétitif. Nous en saurons probablement plus lors de Meta Connect en septembre.