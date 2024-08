Meta ferme son propre studio de jeu pour la réalité virtuelle, Ready at Dawn

Après son acquisition par Meta il y a plus d'un an, le créateur des jeux "Daxter", "The Order: 1886" et de la série "Echo VR" met la clé sous la porte.

TL;DR Meta ferme le studio de jeux vidéo Ready at Dawn Studios.

La décision fait suite à une réduction budgétaire de la division Reality Labs de Meta.

Ready at Dawn Studios, acquis par Oculus en 2023, a lancé de nombreux jeux populaires.

Meta met fin à l’aventure Ready at Dawn Studios

C’est le branle-bas de combat dans l’industrie du jeu vidéo. Meta, le géant des réseaux sociaux, a annoncé la fermeture de Ready at Dawn Studios, le développeur reconnu de la série de jeux de réalité virtuelle Echo pour le Meta Quest.

Le parcours de Ready at Dawn Studios

Ready at Dawn Studios s’impose dans le secteur du jeu vidéo depuis l’époque de la PlayStation Portable (PSP) de Sony. En 2006, le studio lance son premier jeu Daxter, un spin-off de la populaire série Jak and Daxter. Suivent trois titres de la série God of War pour la PSP puis, en 2015, le studio embrasse la génération des consoles avec la PlayStation 4. De son aventure victorienne The Order: 1886 à son titre multijoueur De-formers en 2017, Ready at Dawn Studios a toujours su innover et repousser les limites techniques du medium.

Un virage vers la réalité virtuelle interrompu

En 2018, le studio fait un pivot remarqué et se lance dans le développement de la réalité virtuelle. Suit le succès modéré des titres de sa série Echo. Le vent tourne en 2023, lorsque Oculus acquiert le studio, qui continue à fonctionner dans ses bureaux de Californie et de l’Oregon. Cependant, « la même année, Meta ferme son jeu gratuit Echo VR en raison de la diminution du nombre de joueurs ».

La nouvelle de cette fermeture survient peu de temps après l’annonce que Meta prévoit de réduire de 20 % le budget de sa division Reality Labs d’ici à 2026. Ces dernières années, Meta a supprimé plus de 20 000 emplois, une période que le PDG Mark Zuckerberg a qualifié de « année d’efficacité ». Cette décision, bien que déplorable pour les employés de Ready at Dawn Studios, semble donc s’inscrire dans une stratégie plus large, que seul l’avenir nous permettra de déchiffrer.