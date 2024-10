Meta veut faciliter la monétisation pour les créateurs sur Facebook

Le géant américain lance un nouveau programme de monétisation qui fusionne ses programmes existants.

Tl;dr Meta fusionne ses trois programmes de monétisation pour les créateurs de contenu sur Facebook.

Le nouveau programme simplifiera le processus d’inscription et d’éligibilité.

Ce changement inclut un nouvel onglet Insights pour suivre les revenus.

Meta facilite la monétisation pour les créateurs de contenu

Afin de faciliter l’accès à la monétisation pour les utilisateurs, Meta réunit ses trois programmes de monétisation destinés aux créateurs sur Facebook. Jusqu’à présent, ces derniers pouvaient gagner de l’argent grâce à trois méthodes distinctes : les publicités en streaming, les publicités sur Reels et les primes de performance. Chacune de ces méthodes avait ses propres critères d’éligibilité et son processus d’inscription.

Un nouveau programme de monétisation unifié

Le nouveau programme de monétisation de contenu Facebook vise à simplifier ces démarches pour les créateurs. En effet, ils n’auront plus qu’à s’inscrire et suivre le processus d’intégration une seule fois.

Dans son annonce, Meta a révélé avoir versé plus de 2 milliards de dollars aux créateurs pour leurs Reels, vidéos, photos et publications textuelles au cours de l’année passée. Cependant, la société a également admis que les créateurs ne parviennent pas à maximiser leurs revenus sur la plateforme, seul un tiers d’entre eux gagnant de l’argent grâce à plus d’un de ses programmes.

Un modèle de paiement basé sur la performance

Le programme de monétisation unifié fonctionnera comme ses prédécesseurs, avec un modèle de paiement basé sur la performance. Les utilisateurs monétisés pourront toujours gagner de l’argent grâce aux publicités dans leurs Reels, vidéos longues, photos et publications textuelles.

Meta leur donnera également accès à un nouvel onglet Insights qui leur permettra de voir combien d’argent ils gagnent avec différents formats de contenu, ainsi que de déterminer quels vidéos et publications sont les plus rentables. Auparavant, l’entreprise disposait de plusieurs onglets Insights distincts pour chaque programme.

Une phase de test pour le nouveau programme

Cette nouvelle fonctionnalité de monétisation est encore en phase de test et le restera jusqu’à l’année prochaine. Cette semaine, Meta commencera à inviter 1 million de créateurs déjà monétisés sur le réseau social à participer à ses bêta tests. Les invitations continueront d’être envoyées dans les mois à venir. Les créateurs ne sont pas obligés de participer à ces tests, mais s’ils choisissent de le faire, ils ne pourront pas se réinscrire aux programmes de monétisation autonomes de Facebook.