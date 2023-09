Facebook permet désormais de créer jusqu'à quatre comptes additionnels. Voilà qui devrait permettre de séparer les différents aspects de vos vies.

Meta a annoncé que les utilisateurs Facebook pouvaient désormais créer plusieurs profils. L’entreprise vous permet d’ajouter un @pseudonyme sur un maximum de quatre profils personnels supplémentaires liés à votre compte principal. Une fois un nouvel alias créé, vous n’avez pas besoin de vous déconnecter et vous reconnecter pour passer de l’un à l’autre. Facebook avait commencé à tester cette fonctionnalité en juillet.

Facebook permet désormais de créer jusqu’à quatre comptes additionnels

Le géant suggère des profils pour votre vie personnelle, votre vie professionnelle et vos centres d’intérêt ou communautés que vous voudriez séparer de votre compte principal. “Que vous soyez nouveau sur Facebook ou utilisateur de longue date, vous pourriez vouloir garder vos relations personnelles et professionnelles séparées, ou vous pourriez vouloir garder un profil lié à une communauté dont vous faites partie et un autre profil juste pour vos amis”, écrivait Meta dans son annonce. “Créer de multiples profils personnels vous permet d’organiser facilement les utilisateurs à qui vous partagez et ce que vous voyez selon les différents aspects de votre vie.”

Meta explique que chaque profil a son propre fil d’actualité avec du contenu pertinent basé uniquement sur les centres d’intérêt de ce profil. L’entreprise indique que le succès d’Instagram avec une fonctionnalité similaire a inspiré cette initiative, et le bêta teste de la fonctionnalité a appris à Facebook que nombre d’utilisateurs apprécient une organisation plus claire de leurs amis, groupes et centres d’intérêt “pour trouver le public qui, selon eux, est le plus pertinent”.

Voilà qui devrait permettre de séparer les différents aspects de vos vies

Chaque nouveau profil démarrera avec les paramètres de confidentialité et de notification par défaut de Facebook, à vous de les changer manuellement. De plus, votre compte Facebook principal n’indiquera pas que vous avez des profils supplémentaires.

Cette fonctionnalité a aussi quelques restrictions. Tout d’abord, Dating, Marketplace, Professional Mode et les paiements ne seront pas disponibles sur vos profils secondaires au lancement. De plus, la messagerie pour ces derniers ne sera disponible que sur l’app Facebook et sur le web. Les profils supplémentaires dans Messenger arriveront “dans les prochains mois”. Enfin, seuls les comptes adultes éligibles peuvent créer de nouveaux profils. Et souvenez-vous, ces nouveaux profils restent soumis aux règles d’utilisation de Facebook, notamment en ce qui concerne l’âge ou la localisation.

Le déploiement de cette fonctionnalité se fait de manière progressive et devrait durer plusieurs mois.