La certification payante de Meta pour les entreprises va coûter deux fois plus cher que pour les particuliers. Facebook et Instagram dans un premier temps, WhatsApp par la suite.

Le service de certification payante de Meta n’est plus réservé qu’aux seuls particuliers. Le réseau a décidé de l’ouvrir aux professionnels sur Facebook, Instagram et, plus tard, WhatsApp. C’est Mark Zuckerberg qui a annoncé la nouvelle durant l’événement Conversations.

Meta Verified avait été lancé pour Facebook et Instagram il y a quelques mois, mais n’était pas encore disponible pour les comptes professionnels. Les choses changent aujourd’hui, mais les entreprises devront payer davantage. La certification pour un compte unique (sur Facebook ou Instagram) coûtera 27,99 $ par mois pour les inscriptions mobiles ou 21,99 $ si l’achat est réalisé via le web. Par le web, il est aussi possible de se faire certifier sur Instagram et Facebook en même temps pour 34,99 $ par mois. Un montant bien plus élevé que les 12-15 $ par mois demandés aux particuliers, mais Meta se dit que les professionnels seront davantage enclins à passer à la caisse pour les avantages supplémentaires.

Meta Verified ressemble assez à X Premium. Cela permet d’avoir la petite coche bleue et un meilleur positionnement dans les résultats de recherche, ainsi qu’un accès rapide au support et une protection “proactive” contre l’usurpation d’identité. L’entreprise prévoit aussi de promouvoir les “entreprises Meta Verified” dans ses recommandations sur Facebook et Instagram.

Lorsque Meta Verified arrivera sur WhatsApp, d’autres avantages arriveront aussi, comme la prise en charge multi-appareil pour les chats client et la possibilité de créer une page professionnelle qui apparaîtra dans les résultats de recherche. Meta n’a pas précisé le tarif de la certification sur WhatsApp, ni sa date de disponibilité.

Facebook et Instagram dans un premier temps, WhatsApp par la suite

Contrairement à X Premium, Meta oblige les abonnés à faire vérifier leur identité. Pour les entreprises, cela signifie fournir une preuve de leur lien avec l’entreprise, via un numéro de téléphone ou un domaine email. Les abonnés devront aussi passer à l’authentification double facteur et être un minimum actif. Meta indique qu’elle rendra ces abonnements disponibles dans un premier dans “certains pays tests”, sans préciser lesquels.

Outre l’expansion de Meta Verified, le géant américain annonce aussi plusieurs mises à jour pour les entreprises qui utilisent ses outils de messagerie. Les paiements intégrés sur WhatsApp, actuellement disponibles au Brésil et à Singapour, arrivent en Inde. L’app sera compatible avec les paiements par carte de crédit et de débit, ainsi que d’autres apps comme Razorpay.

L’entreprise a aussi introduit les “flows WhatsApp” permettant aux sociétés de créer des fonctions personnalisées comme la prise de rendez-vous directement depuis les discussions in-app. La fonction sera disponible pour les utilisateurs WhatsApp Business “dans les prochaines semaines”.