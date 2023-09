Instagram ne vous informe pas lorsque quelqu'un vous bloque sur sa plateforme. Il est cependant possible d'avoir cette information. Voici comment savoir qui vous a bloqué sur Instagram.

Lorsque vous bloquez quelqu’un sur Instagram, cet utilisateur ne peut pas voir votre profil ; aimer, partager ou commenter vos publications ; ni vous mentionner, vous taguer ou vous envoyer un message. Votre compte n’apparaît pas non plus dans ses résultats de recherche. C’est une bonne option pour protéger votre vie privée, mais il faut bien admettre que ce n’est pas très plaisant lorsque c’est vous qui êtes bloqué(e).

Si vous ne voyez pas quelqu’un que vous pensiez suivre sur Instagram, c’est peut-être simplement que celui-ci a désactivé ou supprimé son compte, ou qu’il vous a retiré de sa liste d’abonnés, son contenu n’apparaissant alors plus en haut de votre fil. Il est aussi possible que ce dernier vous ait bloqué(e).

Instagram n’informe pas les utilisateurs lorsque ceux-ci sont bloqués, et le service ne permet pas non plus de voir qui les a bloqués, mais il y a un moyen d’avoir cette information.

Chercher leur pseudonyme

Les utilisateurs qui vous ont bloqué(e) n’apparaissent pas quand vous les cherchez, c’est une première indication. Allez dans l’onglet Recherche dans l’app Instagram et saisissez son pseudonyme. Si le compte est privé (et que vous avez été bloqué(e)), il n’apparaîtra pas dans les résultats du tout. Si le compte est public, vous pourrez cliquer sur le profil, mais verrez la mention “Aucune publication”.

Vous pouvez aussi utiliser la recherche pour effectuer une double ou triple vérification :

Si vous avez plus d’un compte Instagram, essayez de chercher l’utilisateur depuis un autre de vos comptes. Si le profil apparaît, votre compte principal a probablement été bloqué. À noter, Instagram permet de bloquer de manière préemptive les nouveaux comptes qu’un utilisateur peut créer.

De la même manière, vous pouvez demander à un ami de rechercher l’utilisateur en question avec son compte.

Allez sur Instagram via votre navigateur. Assurez-vous d’être déconnecté(e) et tapez “/[pseudonyme]” dans la barre d’adresse (en remplaçant [pseudonyme] par le pseudo en question). Si la page du compte fonctionne, vous avez été bloqué(e).

Si vous avez déjà démarré une conversation avec l’utilisateur qui, selon vous, vous avez bloqué(e), ou si vous avez déjà aimé ou commenté l’un de ses posts, vous pouvez utiliser ces contenus pour accéder à son profil.

Votre historique de message apparaîtra toujours, même si vous êtes bloqué(e). Ouvrez la discussion et tapotez sur le bouton “Voir le profil”. Si vous voyez la mention “Aucune publication” et que vous voyez apparaître une fenêtre avec le message “Utilisateur non trouvé” ou “Désolé, cette page n’est pas disponible”, il est possible que vous soyez bloqué(e). Cela s’applique aussi lorsque vous cliquez sur le pseudonyme d’une personne depuis un commentaire ou un like.

Cependant, cela pourrait aussi indiquer que la personne a supprimé son compte.