Instagram préparerait des Reels plus longs pour rivaliser avec TikTok et YouTube. Les trois plateformes veulent désormais tout faire, ou presque.

Il semblerait qu’Instagram soit sur le point d’augmenter de manière plus que significative la durée maximale des Reels. C’est tout du moins ce qu’annonce le développeur mobile et leakster reconnu Alessandro Paluzzi. La limite actuelle pour ces vidéos est de trois minutes, mais les captures d’écran fournies par Alessandro Paluzzi indiquent une future durée maximale de 10 minutes. Cela permettrait de transformer le site en une plateforme de partage de vidéo plus robuste davantage similaire à YouTube.

Instagram préparerait des Reels plus longs pour rivaliser avec TikTok et YouTube

Cette initiative permettrait aussi à Instagram, propriété de Meta, de rivaliser davantage avec son grand concurrent TikTok, ce dernier permettant déjà à ses utilisateurs de publier des vidéos d’un maximum de 10 minutes. TikTok et Instagram semblent, ces derniers temps, être pris dans une phase de copie et recopie, une app adoptant régulièrement les fonctionnalités de l’autre et vice-versa.

Et alors que TikTok et Instagram cherchent à s’arroger une plus grande part du gâteau des vidéos de plus longue durée, YouTube part dans la direction opposée. Le géant américain a tout récemment décidé de pousser pour pénétrer davantage sur le marché des vidéos courtes, ajoutant par exemple une suite d’outils pour les créateurs et un fil de découverte de musiques à la TikTok.

Les trois plateformes veulent désormais tout faire, ou presque

Les jours où l’on pouvait facilement étiqueter Instagram comme la plateforme photo, TikTok comme la plateforme vidéos courtes et YouTube comme la plateforme vidéos longues sont révolus. Aujourd’hui, toutes trois veulent pouvoir tout faire.

Nos confrères de Engadget ont contacté Meta pour obtenir des clarifications concernant cette initiative vers le contenu vidéo de plus longue durée. Nous mettrons à jour cet article si le géant donne une réponse digne d’intérêt.