Tiktok se prépare à introduire de la publicité dans les résultats de recherche. Il fallait s'y attendre.

La publicité trouve toujours son chemin, aujourd’hui, pour arriver jusqu’à nous. Elle s’invite même, depuis quelque temps, directement dans l’OS. Et l’on est aujourd’hui tout à fait habitué à la voir débarquer une fois qu’un produit a acquis une certaine notoriété. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que TikTok va passer à la vitesse supérieure sur le sujet, et cela passera très bientôt par les résultats de recherche. Vous aurez ainsi droit à du contenu sponsorisé quand vous chercherez un mot clef, un utilisateur spécifique ou autre. Ces pubs vidéos sont hébergées sur la plateforme et serviront à “renforcer la découverte des marques”.

Certains utilisateurs pourront trouver cela ennuyeux, évidemment, mais cette annonce précise bien que les publicités affichées seront pertinentes au regard de la recherche initiée et seront clairement identifiées comme étant sponsorisées. Les publicités seront aussi sélectionnées depuis vos centres d’intérêt en fonction de vos recherches précédentes et de toutes vos actions passées sur la plateforme. Autrement dit, l’algorithme fera ce que l’algorithme fait déjà, mais dans une nouvelle zone de l’app.

Cliquer sur un post sponsorisé n’interrompra pas votre recherche, ce qui est une bonne chose. Les publicités s’intègrent parfaitement dans l’expérience actuelle de parcours du fil et permet aux utilisateurs de continuer de scroller dans les résultats de recherche, que vous cliquiez sur une publicité ou non. Et il ne devrait pas non plus y avoir de pénurie de publicitaires, si l’on peut dire, dans la mesure où TikTok indique que la fonctionnalité est automatiquement activée pour les marchands existants. De fait, les publicitaires devront indiquer explicitement qu’ils ne souhaitent pas apparaître dans les résultats de recherche.

Il fallait s’y attendre

Avoir une barre de recherche sans publicité fut appréciable, le temps que ça a duré, mais cette initiative était annoncée depuis un certain temps. C’était inévitable, finalement, dans la mesure où des concurrents comme Instagram ont commencé à procéder ainsi, il y a peu. Il est aussi à noter que des publicités apparaissent déjà dans le fil principal de TikTok, bien intercalées entre des vidéos publiées par des gens que vous suivez.