YouTube lance ses Samples, un fil à la TikTok pour découvrir de la musique. Une expérience intéressante, utile, mais parfois frustrante.

Ces dernières années, les plateformes ont pratiquement toutes mis en place le style de navigation à la verticale de TikTok. YouTube Music est le dernier. Aujourd’hui, l’app lance un fil vidéo vertical baptisé Samples, principalement pour découvrir de nouvelles musiques. Les Samples sont localisés dans leur propre onglet, en bas de l’app, avec le fil accueil, votre bibliothèque et la section Découvrir. En tapotant sur Samples, la lecture d’un clip vidéo vertical que YouTube Music pense pouvoir vous intéresser démarre automatiquement et les clips sont évidemment sélectionnés selon vos habitudes.

YouTube lance ses Samples, un fil à la TikTok pour découvrir de la musique

L’app propose déjà plusieurs fonctionnalités pour découvrir de la musique, mais d’après le responsable produit YouTube Music, Gregor Dodson, l’algorithme pour le fil Samples est un peu différent. Il s’agit de mettre en avant des artistes que vous pourriez déjà connaître, mais en proposant des clips que vous n’avez jamais vus. Ces clips durent seulement 30 secondes, suffisant pour vous donner un bon aperçu de la chanson, et si cela ne vous plait pas, il suffit de balayer vers le haut pour passer à un autre.

“Les vidéos courtes et le défilement infini ont des applications très intéressantes dans la découverte de musique”, expliquait Gregor Dodson. “C’est une manière simple de découvrir de nouvelles musiques, mais ce n’est pas la fin de l’aventure, c’est le début de la découverte d’un nouvel artiste ou d’une nouvelle chanson.”

Pour cela, la vue Samples propose un certain nombre de contrôles. Depuis n’importe quel Sample, vous pouvez tapoter sur le pouce vers le haut pour l’envoyer dans votre playlist “chansons que j’aime”. Vous pouvez aussi sauvegarder la chanson dans n’importe laquelle de vos propres playlists. Si vous entendez quelque chose que vous voulez écouter tout de suite, tapotez sur le gros bouton lire dans le coin de l’écran.

Il y a aussi, évidemment, un bouton “Shorts” qui vous enverra dans l’app YouTube principale. Cela vous montrera d’autres Shorts créés avec l’audio que vous avez sélectionné et vous pourrez réaliser votre propre clip avec la chanson. Enfin, le bouton Partage fait exactement ce qu’il indique : vous obtenez un lien à partager où vous le voulez.

Dans le menu flottant, vous trouverez de nombreuses options, comme démarrer une station radio continue depuis cette chanson, aller sur la page de l’artiste pour trouver davantage de musiques, enregistrer une chanson dans votre bibliothèque, etc.

Une expérience intéressante, utile, mais parfois frustrante

Le plus dérangeant à l’heure actuelle avec Samples est peut-être la navigation. Si, dans Samples, l’expérience est cohérente, les aller-retour avec l’apps principale, par exemple, peuvent perturber. Difficile de savoir où l’on va, où l’on revient, etc. L’introduction des Samples modifie quelque peu les comportements attendus, et bien connus, de l’app. Question d’habitude, très probablement.

Ceci étant dit, Samples est un ajout bienvenu à l’app YouTube Music. La sélection est toujours pertinente, une bonne manière de découvrir, pas nécessairement de nouvelles chansons, mais de nouveaux clips.

YouTube indique que la fonctionnalité Samples est en cours de déploiement au niveau mondial pour les apps Android et iOS. Comme toujours, il se peut que vous deviez attendre quelques jours avant de pouvoir en profiter.