YouTube va s'attaquer à la désinformation autour du cancer. De nouvelles directives tout en nuances.

Internet est une énorme source d’informations, on y trouve de délicieuses recettes, de bonnes affaires pour nos gadgets, mais aussi des fausses informations en pagaille. Et ces dernières pullulent et se propagent à une vitesse folle sur les plateformes sociales, et ces dernières doivent la combattre. YouTube vient d’annoncer un plan sur le long terme pour mettre à mal la désinformation médicale, et notamment en ce qui concerne le cancer.

Les nouvelles directives de YouTube autour du contenu santé tomberont dans trois nouvelles catégories : prévention, traitement et déni. Pour la prévention, il s’agit d’analyser et supprimer les vidéos qui vont à l’encontre des directives définies par les autorités de confiance ou contredisent la sûreté et l’efficacité des vaccins (une grosse vague de bannissement de contenu avait été réalisée en 2021). Pour le traitement, il s’agit de supprimer la fausse information concernant les traitements des maladies, y compris les remèdes non éprouvés. La plateforme affirme que pour le déni, il s’agira de se concentrer sur le contenu qui fait de fausses affirmations, comme le fait que les gens ne sont pas morts à cause du Covid-19.

“Pour déterminer si une maladie, un traitement ou une substance tombe dans le cadre de notre politique anti-désinformation médicale, nous évaluerons si le contenu est associé à un risque de santé public élevé, des guides disponibles au grand public par des organismes de santé aux quatre coins du globe ou s’ils sont plus généralement enclins à la désinformation”, expliquaient le responsable monde des partenariats santé, le Dr. Garth Graham, et son vice-responsable et responsable monde confiance et sécurité, Matt Halprin, dans un communiqué de presse conjoint.

De nouvelles directives tout en nuances

Ainsi, à compter d’aujourd’hui, YouTube indique qu’il va commencer à supprimer les vidéos sur le cancer qui enfreignent ces directives, et ces vérifications et suppressions s’intensifieront dans les semaines à venir. Par exemple, si une vidéo affirme que l’ail guérit le cancer, elle sera retirée. YouTube partage aussi une liste de vidéos autour du cancer et soutenues par la science. Le géant s’associe aussi avec la Clinique Mayo pour créer des vidéos informatives sur le cancer.

Ces nouvelles directives arrivent moins de deux mois après que YouTube a annoncé qu’il allait “cesser de supprimer le contenu qui met en avant de fausses informations déclarant qu’il y avait eu fraude, erreur et autres failles durant les élections présidentielles américaines de 2020 ou plus anciennes” parce que cela entrave le discours politique. Autrement dit, la désinformation est permise quand elle menace la démocratie, mais pas dans toutes les catégories sur le site, chouette ! Ceci étant dit, YouTube explique par ailleurs qu’il permettra à certaines vidéos de santé d’exister si des inexactitudes sont présentes, mais que le contexte reste bon, tel que l’intérêt public. La plateforme indique aussi que, dans certains cas, le contenu pourra rester, mais sera soumis à une restriction d’âge.