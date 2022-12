Cette nouvelle technologie de réalité virtuelle pourrait changer le futur du traitement contre le cancer

La réalité virtuelle pourrait aider les traitements contre le cancer en permettant aux médecins de mieux voir les tumeurs.

La réalité virtuelle (VR) dispose d’un champ d’application extrêmement large. Des chercheurs l’utilisent pour améliorer le traitement contre le cancer. Plusieurs organisations à but non lucratif, l’Université de Cambridge et des designers de jeux vidéo se sont associés pour travailler sur une nouvelle approche médicale.

La réalité virtuelle a des applications tout à fait uniques, offrant une immersion profonde, permettant de voir des objets en vraie 3D, mais aussi de les déplacer dans un espace virtuel. Les lois de la physique ne s’appliquent pas dans un tel environnement, il est ainsi possible de définir ses propres règles dans cet univers pour répondre à ses propres besoins. Des propriétés qui pourraient permettre à la VR de changer la donne dans le monde de la médecine, et pas uniquement pour distraire les patients et leur faire oublier leur peine.

Les tumeurs sont des bêtes extrêmement complexes, ce qui rend les opérations chirurgicales pour les retirer si difficiles. Ceci étant dit, avec la VR, les médecins peuvent explorer des versions numériques de la tumeur d’un patient plutôt que de passer par l’imagerie à rayons X. Interrogé par ITV News, le designer de jeux vidéo de l’IMAXT Laboratory à l’Université de Cambridge, Own Harris, déclarait : “Il est tellement plus facile de remarquer les différences, les fonctionnalités et autres particularités lorsque vous êtes à l’intérieur des choses plutôt que depuis une feuille ou une photo. Vous pouvez voir comment un certain type de cellule peut être à côté d’un vaisseau sanguin et cela peut être important pour le futur pronostic d’un patient.”

Les tumeurs sont affichées comme une “matrice colorisée de points” dans le programme VR. Il y a plusieurs types de cellules cancéreuses, et les couleurs permettent aux médecins de les différencier, entre elles et par rapport aux autres tissus présents dans la zone. Avec cette nouvelle perspective et la possibilité d’interagir avec le modèle, les médecins peuvent poser des diagnostics plus précis et recommander des traitements plus efficaces qu’avec les méthodes traditionnelles. Le financement du programme provient de deux organismes de lutte contre le cancer, Cancer Research U.K. et le National Cancer Institute basé aux États-Unis, via leur plateforme conjointe Cancer Grand Challenges.