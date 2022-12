Behemoth : un jeu de rôle en réalité virtuelle axé sur l’histoire

Le nouveau projet VR de Skydance Interactive est Behemoth.

Dans Behemoth du studio américain Skydance Interactive, les joueurs vont explorer les terres dévastées par la peste d’un empire autrefois glorieux, où les habitants sont devenus fous et les villes tombent en ruine. Dans la glorieuse réalité virtuelle, le corps et l’esprit des joueurs seront mis à l’épreuve alors qu’ils combattront des géants colossaux appelés… Behemoths. La force brute ne sera pas suffisante, puisque les joueurs seront amenés à utiliser les différents outils de leur arsenal pour vaincre ces créatures gigantesques et les autres ennemis cauchemardesques qui parcourent ce monde brutal à la recherche d’un éventuel remède.

Un trailer pour Behemoth

Behemoth est prévu pour fin 2023 sur PlayStation VR2, Meta Quest 2 ainsi que les casques de réalité virtuelle pour PC.