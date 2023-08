YouTube désactive les liens dans les Shorts pour lutter contre le spam. La lutte contre le spam et le scam est un travail de tous les instants.

YouTube est bien conscient d’avoir un problème de spam, et particulièrement en ce qui concerne sa fonctionnalité Shorts, vieille de “seulement” deux ans. Pour tenter de résoudre le souci, ou tout du moins limiter au maximum son influence, le géant américain a annoncé tout récemment la désactivation des liens dans les descriptions, les commentaires et le fil vertical en direct des Shorts. YouTube va aussi retirer la possibilité de cliquer sur les icônes de media sociaux sur n’importe quelle bannière de chaîne desktop. Ces changements commenceront à être déployés le 31 août.

Bien que YouTube affirme qu’il ne poursuivra pas sa croisade du “non cliquable”, il ajoute que “dans la mesure où les techniques d’abus évoluent rapidement, nous devons prendre des mesures préventives pour rendre plus difficile aux arnaqueurs et autres spammers d’induire en erreur ou d’arnaquer les utilisateurs via des liens.” Dans le même temps, YouTube ajoute de nouveaux liens sur les chaînes des créateurs, avec un gros lien cliquable apparaissant avec le bouton S’abonner, et ce, à partir du 23 août. Ce lien peut emmener les utilisateurs vers n’importe quoi, qu’il s’agisse de boutiques de produits dérivés ou comptes sur les réseaux sociaux.

La plateforme a aussi introduit récemment de nouveaux outils pour les créateurs de Shorts, pour les voix off notamment. Ceci étant dit, il faudra attendre la fin du mois de septembre, au plus tôt, avant que le géant n’introduise des méthodes “plus sûres” pour ramener les utilisateurs vers leurs Shorts depuis le reste de leur contenu.

Outre les liens, YouTube travaille à réduire le nombre d’usurpations de comptes en améliorant les stratégies qu’il utilise pour détecter ces mêmes comptes et, de fait, les supprimer. Selon la plateforme, plus de 35 % de comptes en plus ont été supprimés à cause d’usurpation d’identité au premier trimestre 2023 par rapport au même trimestre 2022 – difficile cependant de savoir si c’est dû à de meilleures règles ou simplement parce qu’il y a davantage de faux comptes -. Par ailleurs, la plateforme soumet aussi davantage de commentaires à analyse via sa récente fonctionnalité Increase Strictness.