Sans historique de visionnage, la page d'accueil de YouTube paraîtra bien vide, une volonté de Google de proposer une expérience plus épurée aux utilisateurs qui n'aiment pas les recommandations.

YouTube a annoncé tout récemment qu’elle avait modifié le fonctionnement de sa page d’accueil pour les utilisateurs qui ont désactivé l’historique de visionnage. Ainsi, à compter d’aujourd’hui, le fil de cette page du service vidéo n’apparaîtra plus pour celles et ceux qui ont désactivé l’historique de visionnage et n’ont “aucun historique significatif”. Ce changement offrira une expérience de navigation plus uniformisée, ne montrant que la barre de recherche et le menu.

“À compter d’aujourd’hui, si vous avez désactivé l’historique de visionnage de YouTube et que vous n’avez aucun historique significatif, les fonctionnalités qui ont besoin de cet historique pour fournir des recommandations de vidéos seront désactivées – comme le fil sur la page d’accueil de YouTube”, écrivait notamment le géant américain dans un post sur son blog. “Cela signifie que, à partir d’aujourd’hui, votre fil sur la page d’accueil pourra être bien différent : vous pourrez voir la barre de recherche et le menu sur la gauche, sans aucun fil de vidéos recommandées, ce qui vous permettra de réaliser des recherches plus facilement, de naviguer simplement dans les chaînes auxquelles vous êtes abonné(e) et d’explorer les onglets Topic.”

YouTube précise que ces modifications apparaîtront “lentement, sur les prochains mois.” L’entreprise justifie cette initiative par la volonté de “rendre plus clair les fonctionnalités de YouTube qui utilisent l’historique de visionnage pour fournir des recommandations de vidéos tout en améliorant l’expérience pour celles et ceux qui préfèrent chercher plutôt que naviguer dans les recommandations.”

YouTube explique aussi que, une fois que ces modifications arrivent sur votre compte, vous pouvez changer le paramètre relatif à l’historique de visionnage à tout moment. Celui-ci se trouve dans une section dédiée sur la page My Google Activity.