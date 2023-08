YouTube : le 1080p amélioré arrive aux utilisateurs Premium sur le web. L'expérience devrait être encore meilleure pour les abonnés.

Les utilisateurs de YouTube pourront bientôt voir une option supplémentaire dans le menu de choix de la résolution sur le web s’ils paient pour l’abonnement Premium de la plateforme d’hébergement de vidéos. Selon un article de The Verge, l’option 1080p avec “échantillonnage amélioré” est désormais disponible sur desktop dans le monde entier. Elle est présentée juste au-dessus du 1080p standard. Cliquer dessus invitera l’utilisateur à s’abonner à YouTube Premium si ce n’est pas déjà le cas.

YouTube avait commencé à tester le 1080p Premium il y a quelques mois, le décrivant comme une “version du 1080p qui fournit davantage d’informations par pixel, ce qui offre une expérience de visualisation de meilleure qualité”. Plus le bitrate – qui mesure la quantité de données vidéo transférées durant un certain temps – est élevé, plus l’utilisateur a une meilleure qualité d’image sans devoir augmenter la résolution. Oui, la 4K est disponible pour certaines vidéos, mais cela signifie faire passer un fichier bien plus volumineux, ce que toutes les connexions ne peuvent pas nécessairement gérer. Et la part de data transférées est aussi considérablement plus importante.

L’expérience devrait être encore meilleure pour les abonnés

Le service avait par ailleurs déployé le 1080p amélioré sur iOS il y a quelques mois, mais désormais, davantage d’utilisateurs vont pouvoir y avoir droit. Ceci étant dit, YouTube a récemment augmenté les tarifs de son abonnement Premium, passant de 12 à 14 $ par mois, ou 120 à 140 $ par an. L’abonnement permet de faire disparaître les publicités pour une meilleure expérience et propose certaines autres fonctionnalités, dont le 1080p amélioré, évidemment, ainsi que le visionnage hors-ligne et la lecture en arrière-plan.