YouTube teste les résumés de vidéos générés par l’intelligence artificielle

Le prochain résumé d’une vidéo que vous verrez pourrait ne pas avoir été écrit par un humain. YouTube teste en effet des résumés de vidéos générés par l’intelligence artificielle qui apparaissent sur les pages de résultats de recherche et de vidéos. Le texte doit fournir un “aperçu rapide” d’une vidéo, vous aidant à décider si oui ou non, vous devez regarder le contenu en question. Le géant américain précise que ces résumés ne sauraient remplacer les propres descriptions des créateurs.

Le test ne sera visible que sur un “nombre limité” de vidéos en langue anglaise et uniquement pour certains utilisateurs. Dans un communiqué transmis à Engadget, un porte-parole de YouTube précise que ces résumés apparaîtront sur les appareils mobiles pour les vidéos de type tutoriel, sur les vidéos de shopping et sur les vlogs. Et les vidéos sont visibles dans le monde entier.

YouTube a donné aux utilisateurs des aperçus de plusieurs fonctionnalités ces dernières semaines, comme le rappelle Android Police. Les abonnés Premium peuvent par exemple verrouiller l’écran pendant la lecture pour éviter d’activer certaines commandes par inadvertance. Il y a aussi la possibilité de transformer des commentaires de Shorts en clips totalement nouveaux.

Cette expérimentation survient presque trois ans après que YouTube a commencé à tester les chapitres de vidéos par IA, mais cette fonction s’inscrit dans un cadre bien plus large visant à introduire l’IA générative dans les apps et services de Google. La firme de Mountain View a introduit son chatbot Bard il y a peu et utilise la technologie pour produire tout un tas de contenus, des templates de feuilles de calcul à des articles d’actualité complets, pas toujours nécessairement pour le grand public.

Cette fonctionnalité de résumé YouTube est une extension un peu plus logique. Le service indique que plus de 500 heures de contenu sont ajoutés sur ses serveurs chaque minute. Il serait absolument impossible pour des humains de gérer tout cela. La question est aujourd’hui de savoir si oui ou non les résumés ainsi générés par l’IA sont suffisamment précis. Google a averti que les systèmes génératifs comme Bard peuvent faire preuve d’imprécisions et autres fausses informations. On ne sait pas non comment cette fonction se comportera dans la pratique. D’où ce test, après tout. À suivre !