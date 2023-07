Le chatbot IA Google Bard a appris à parler (plusieurs dizaines de langues). De nouvelles fonctionnalités font leur apparition.

Google Bard a gagné un certain nombre de nouvelles fonctionnalités avec sa dernière mise à jour en date, y compris des compétences linguistiques étendues, des contrôles de réponses plus nuancés et la possibilité de répondre à haute voix en plus du texte. L’intelligence artificielle peut désormais converser dans presque 40 langues.

Le chatbot IA Google Bard a appris à parler (plusieurs dizaines de langues)

Les utilisateurs peuvent ainsi échanger avec l’IA en arabe, en chinois, en allemand, en hindi et en espagnol – le français est déjà dans la liste – et accéder à la plateforme depuis davantage de pays, dont le Brésil et l’Europe, déclarent Jack Krawczyk, directeur produit Bard, et Amarnag Subramanya, vice-président de l’ingénierie. “Alors que nous proposons Bard dans davantage de pays et langues, nous continuons d’utiliser nos Principes d’IA comme guide, d’intégrer les retours des utilisateurs et de prendre des mesures pour protéger la confidentialité et les données des utilisateurs.”

Bard sait aussi désormais littéralement parler. Les utilisateurs ont la possibilité de lire ou d’écouter à haute voix les réponses générées par l’IA, ce qui devrait aider énormément lorsqu’ils veulent avoir la prononciation correcte des mots dans ces 40 nouvelles langues. Les utilisateurs ont aussi davantage de contrôle sur la familiarité de Bard grâce à cinq tons différents : simple, long, court, professionnel ou détendu. Ces options ne sont cependant disponibles qu’en anglais, pour l’heure, mais le géant travaille déjà à l’étendre aux quarante langues disponibles.

De nouvelles fonctionnalités font leur apparition

Le chatbot a aussi de nouveaux yeux en multimodal, gagnant la capacité d’interpréter des images insérées dans la conversation via le champ d’invite. Plus rapide et plus simple que de l’envoyer en tant que document, les utilisateurs peuvent demander davantage d’informations sur le contenu de l’image ou générer du contenu comme des légendes basé sur ce contenu. Pour l’heure, uniquement disponible en anglais.

Faire sortir l’information et/ou le code que Bard génère dans la fenêtre de discussion pour le partager n’est plus non plus compliqué. Dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent exporter le code Python généré par Bard vers Replit, en plus de Colab. Google permet aussi de copier et partager des portions de discussions individuelles avec d’autres utilisateurs. Le processus d’organisation et de relecture des anciennes conversations a aussi été simplifié et il est possible d’épingler des conversations et de les renommer.