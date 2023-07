Google Agenda permet désormais de renseigner sa localisation à différents moments de la journée. Le géant américain rend aussi Google Docs plus efficace sur Android.

Google a étendu une fonctionnalité existante de son Agenda pour permettre à ses utilisateurs de faire savoir à leurs collègues où ils sont et où ils peuvent être joints à différents moments de la journée. La firme de Mountain View avait d’abord lancé ses “lieux de travail”, permettant aux utilisateurs d’indiquer où ils travaillent tout au long de leur emploi du temps, en 2021. Désormais, ceux-ci peuvent définir leurs lieux de travail dans Agenda pour des segments précis de temps dans la journée, ceci pour refléter leur disponibilité de manière plus précise.

Comme Google l’explique dans son annonce, travailler depuis des endroits différents est aujourd’hui plutôt fréquent pour celles et ceux qui travaillent dans des environnements hybrides. Cette fonctionnalité devrait aussi rendre plus facile pour les collègues de savoir s’ils peuvent se voir en personne ou s’ils doivent plutôt organiser une vidéoconférence. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent créer un événement et choisir Lieu de Travail avant de sélectionner une période de temps et d’indiquer leur localisation pour cette dernière. Cette fonctionnalité étendue de Lieu de Travail est disponible dès à présent pour tous les utilisateurs Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, ainsi que Teaching and Learning Upgrade et Nonprofit.

Le géant américain rend aussi Google Docs plus efficace sur Android

Le géant de la tech rend aussi Google Docs plus efficace pour les créateurs de contenus. Lorsque vous lancez l’app et ouvrez un fichier Docs sur un appareil Android, celui-ci s’ouvre en mode édition. Il n’y a plus besoin de tapoter sur le bouton Édition. Vous vous retrouverez directement dans le document et pourrez commencer à saisir ou éditer votre texte. Tapoter sur le document ouvert fera aussi afficher immédiatement le clavier, à moins que vous n’ayez un clavier physique connecté sur votre appareil, bien évidemment.