Un bug Google a perturbé les précommandes américaines de Pixel Fold

Google a peut-être annulé votre commande de Pixel Fold sans vous prévenir. Le store en ligne du géant a annulé ou mis en attente de nombreuses précommandes.

La précommande permet de commander un produit avant qu’il soit réellement disponible, en sachant donc bien que celui-ci sera livré plus tard. La première partie de la définition est bien comprise par Google, mais pour la seconde, cela ne semble pas être le cas. Tout du moins avec les précommandes du très attendu Google Pixel Fold.

En effet, comme le rapport Android Police, des clients du Pixel Fold ont découvert que Google avait, soit annulé leur précommande soit mis cette dernière en attente, parce que “celle-ci ne répond pas aux conditions de vente” ou parce que les détails de paiement n’ont pas pu être vérifiés. C’est ce qui est arrivé à un Redditor qui a publié sur r/GooglePixel : Google a annulé leur commande à cause d’un souci dans les conditions de vente, mais le Redditor a pourtant bien vu une demande de retrait sur sa carte de paiement.

Si votre commande a simplement été mise en pause, vous devriez recevoir un email vous l’indiquant. Cependant, si votre commande a été annulée, il y a de fortes chances que Google ne vous prévienne pas. Si vous n’avez pas d’email confirmant l’annulation de la commande, le seul moyen de le savoir est de vérifier le statut de votre commande. Un ensemble de circonstances malheureuses verra probablement de nombreux clients ne jamais recevoir leur Pixel Fold.

Google explique que le problème vient d’un “bug”, ses équipes espéraient pouvoir le corriger dans les 48 heures. Ce qui est une bonne chose parce que le lancement officiel du Pixel Fold a eu lieu le 27 juin. Mais c’est tout de même une mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux dont les commandes ont été annulées, et notamment celles et ceux qui avaient précommandé juste après la Google I/O le 10 mai, dans la mesure où les livraisons sont désormais attendues pour le 19 ou le 20 juillet.

Fort heureusement, ce souci semblait aussi impacter le seul store en ligne de Google. Android Police précise que les clients qui ont commandé le Pixel Fold chez un autre revendeur, comme un opérateur, ne semblent pas avoir eu de problème. Voilà en tous les cas un souci dont se serait bien passé la firme de Mountain View. Espérons que tout se passe bien lors de son lancement sur le marché français.