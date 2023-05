Google officialise son tant attendu Pixel Fold

Google officialise son Pixel Fold avant d'en dévoiler tous les détails durant sa conférence I/O dans quelques jours.

Après de longs mois de rumeurs et de fuites en tous genres, Google a confirmé l’existence de son smartphone Pixel Fold. Le géant américain a dévoilé son premier appareil avec écran pliable de manière tout à fait officielle dans une vidéo publiée sur Twitter et YouTube. L’on s’attendait à ce que la firme de Mountain View profite de la Google I/O la semaine prochaine pour ce faire, mais, comme cela a souvent été le cas des dernières années, le géant offre ici un premier aperçu de ce smartphone tant attendu avant un événement de lancement en bonne et due forme.

Google officialise son Pixel Fold

Comme plusieurs leaks l’avaient déjà révélé, le premier smartphone avec écran pliable de Google dispose d’une charnière verticale permettant de dévoiler un écran façon tablette, à la manière des appareils Samsung Galaxy Fold. Lorsque le Pixel Fold est fermé, vous pouvez utiliser un plus petit écran tactile sur l’un des côtés extérieurs. Il y a aussi la batterie de caméras à l’arrière.

Plusieurs rapports suggéraient que le Pixel Fold sera proposé à partir de 1 700 $ et qu’il pourrait être disponible à la vente dès le mois prochain – la vidéo et la page sur le Google Store précisent simplement qu’il arrive “bientôt” -. L’appareil devrait aussi profiter de la puce Google Tensor G2 – la même que celle qui est embarquée dans les Pixel 7 -. L’écran externe, quant à lui, mesurerait 5,8 pouces et l’écran interne 7,6 pouces. Quant à l’autonomie, les rumeurs laissent entendre que le Pixel Fold pourrait durer 24 heures avec une utilisation normale et jusqu’à 72 heures en utilisant le mode Économiseur d’Énergie Extrême.

avant d’en dévoiler tous les détails durant sa conférence I/O dans quelques jours

Si le tarif et les spécifications n’ont pas encore été confirmés, nous aurons tous les détails le 10 mai, lorsque la conférence I/O démarrera. Espérons que Google aura appris des petites erreurs de Samsung avec ses premières générations de smartphones à écran pliable, pour que la charnière de son Pixel Fold dure suffisamment longtemps.