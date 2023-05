Trop peu compris, Google va remplacer le cadenas dans son navigateur Chrome

Google se prépare à remplacer l'icône cadenas dans son navigateur Chrome. Dans Chrome 117, c'est l'icône tune qui fera son apparition.

Savez-vous ce que signifie l’icône en forme de cadenas dans votre navigateur web ? Si ce n’est pas le cas, vous n’êtes pas seul(e), loin de là. Google a l’intention de remplacer ce cadenas à côté de l’adresse dans Chrome par une variante de l’icône “tune” que vous pouvez voir ci-dessous. La raison est assez simple : la majorité des utilisateurs ne comprennent pas le cadenas. Selon une étude de la firme de Mountain View, seulement 11 % des utilisateurs ont conscience que cela fait référence au chiffrement HTTPS. La majorité des utilisateurs pensent que cela signifie que le site est sûr – un problème lorsque même les sites de phishing utilisent cette technologie -.

L’icône tune n’est pas synonyme de fiabilité, explique Google. À la place, elle vient signaler que la sécurité est l’état par défaut. Elle invite aussi à cliquer, ce qui devrait augmenter les opérations d’affinage du contrôle des données utilisateur. De nombreux internautes ne savent pas qu’il est possible de cliquer sur le cadenas, selon le géant américain.

La plupart des utilisateurs verront le changement d’icône dans Chrome 117 sur Android et sur desktop, une version qui doit normalement arriver au début du mois de septembre. Et dans la mesure où il n’est pas possible de tapoter sur l’icône dans Chrome pour iOS, Google retire tout simplement l’icône sur les plateformes mobiles de la firme de Cupertino. Si vous ne pouvez pas attendre, sachez qu’il est possible de voir cette nouvelle icône dans Chrome Canary si vous activez le flag Chrome Refresh 2023 dans les paramètres.

Ce changement était en tous les cas assez attendu. Google avait fait du HTTPS le protocole par défaut dans Chrome 90, il y a deux ans, plusieurs mois après que Mozilla avait opéré un changement similaire dans Firefox. Plus de 95 % des pages chargées dans Chrome pour Windows utilisent le HTTPS, selon l’entreprise. Comme l’icône de la disquette représente parfois l’opération d’enregistrement, le cadenas sera bientôt une relique du passé.