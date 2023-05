Google Pixel Fold : de nouvelles images montrent une charnière toujours moins visible

Evan Blass dévoile un nouveau rendu du très attendu Google Pixel Fold, ainsi qu'une image du Google Pixel 7a dans un coloris corail.

La Google I/O débutera dans moins de deux semaines et les leaks concernant les appareils Pixel commencent à s’intensifier. Ce week-end, le leaker renommé Evan Blass partageait deux rendus 4K du très attendu Pixel Fold. Les images proviennent très certainement de Google, nous offrant ainsi notre meilleur aperçu de l’appareil à ce jour.

Malheureusement, Evan Blass n’a pas publié d’image de l’avant du smartphone à écran pliable de la firme de Mountain View. Autrement dit, il n’est pas possible, pour l’heure, de comparer ces rendus à la vidéo supposée de l’appareil publiée par le leaker Kuba Wojciechowski le 21 avril dernier. Qui plus est, ce seul et unique rendu de l’arrière du Pixel Fold ne nous permet pas d’apprécier la protubérance du module caméra. Ceci étant dit, il montre un appareil qui, dans l’ensemble, paraît plus soigné que ce que nous avons pu voir jusqu’à présent.

Le Google Pixel Fold serait, selon d’autres rumeurs, proposé à environ 1 700 $ lorsqu’il arrivera sur le marché, plus tard cette année. D’après un récent rapport de CNBC, l’appareil disposera d’un écran pliable de 7,6 pouces et d’un écran externe de 5,8 pouces. Il serait par ailleurs doté de “la charnière la plus durable” de tout le marché actuel. À en juger par les images partagées par Evan Blass, cette affirmation pourrait être tout à fait exacte.

Ainsi qu’une image du Google Pixel 7a dans un coloris corail

Dans un autre rapport, Evan Blass a partagé une image du Pixel 7a dans une finition corail très flashy. Le géant américain devrait proposer sa prochaine génération d’appareil milieu de gamme en trois coloris supplémentaires – bleu, noir et blanc – et celui-ci pourrait coûter 50 $ de plus que son prédécesseur. Avec la Google I/O qui démarre le 10 mai prochain, nous devrions tout savoir de ces Google Pixel Fold et Pixel 7a très bientôt.