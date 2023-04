Google Pixel Fold : un leak montre l’écran interne (et des bords très épais)

Le Google Pixel Fold se montre dans une vidéo volée, et la Google Pixel Tablet peut être aperçue à la Milan Design Week.

Quelques jours seulement après que CNBC rapportait que Google avait l’intention d’annoncer un smartphone Pixel avec écran pliable durant sa conférence I/O 2023, une vidéo semblant montrer l’appareil circule en ligne. Il y a quelques heures, le leaker et développeur Kuba Wojciechowski a publié ce qu’il croit être un clip du Pixel Fold. Kuba Wojciechowski a déclaré à The Verge que ladite vidéo date d’il y a un mois. Et malheureusement, cette dernière ne montre aucune fonctionnalité qui pourrait permettre d’identifier clairement l’appareil comme étant une création de Google. À prendre donc avec des pincettes, mais notre homme est plutôt fiable dans ce genre d’exercice.

Le Google Pixel Fold se montre dans une vidéo volée

Le Google Pixel Fold pourrait coûter aux alentours de 1 700 $ lorsqu’il arrivera sur le marché dans quelques mois. Selon CNBC, l’appareil proposerait un design façon livre, avec un écran externe de 5,8 pouces et un écran pliable interne de 7,6 pouces. Il se murmure aussi qu’il disposerait de la “charnière la plus durable” sur un smartphone de ce genre à ce jour et une batterie conférant à l’ensemble une autonomie pouvant atteindre les 72 heures via un mode “Économie d’énergie extrême”.

Et la Google Pixel Tablet peut être aperçue à la Milan Design Week

Par ailleurs, la Pixel Tablet a aussi fait une récente apparition publique. L’appareil fait partie d’une installation “Shaped by Water” de Google à la Milan Design Week. Dans une vidéo Instagram découverte par 9to5Google – la dernière dans la galerie du post intégré ci-dessous -, vous pouvez voir l’appareil quelques secondes à côté d’autres appareils Made by Google, y compris la Pixel Watch. La vidéo en elle-même ne révèle rien que nous ne sachions déjà concernant la Pixel Tablet. Le design de l’appareil s’aligne parfaitement avec ce que la firme de Mountain View avait montré durant sa conférence I/O 2022 et à l’automne dernier. Ce qui est nouveau, cependant, c’est la variante corail, en plus des coloris Hazel et Snow façon Pixel 7 Pro que l’entreprise avait déjà montrés par le passé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Saori Masuda (@saori_vj)

Google devrait très certainement partager davantage d’informations quant à ces Pixel Fold et Pixel Tablet le 10 mai, date d’ouverture de I/O 2023. À suivre !